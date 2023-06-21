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Suriye konulu 20’nci Astana toplantısı sona erdi

Son dakika... Türkiye, Rusya ve İran, Suriye'nin kuzeydoğusundaki (PKK/YPG) gayri meşru öz yönetim girişimleri ve terör oluşumlarını destekleyen ülkelerin eylemlerini kınadı.

Suriye konulu 20’nci Astana toplantısı sona erdi
İHA

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen Türkiye, Rusya, İran ve Suriye'nin Dışişleri Bakan Yardımcıları düzeyindeki Suriye konulu 20'inci Astana toplantısı sona erdi.

Suriye konulu 20'inci Astana görüşmeleri dün garantör ülkeler Türkiye, Rusya, İran ve Suriye arasında düzenlenen toplantılarla başlamıştı. Bugün ise Astana'daki toplantının ana oturumunda garantör ülkeler tarafından ortak bir bildiri yayınlandı. Bildiride, katılımcı ülkelerin Dışişleri Bakanları’nın dün Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yol haritası hazırlanmasına yönelik görüşmelerin yapıcı olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, garantör ülkelerin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki durumun sürdürülebilir bir şekilde normalleştirilmesi için daha fazla çaba sarf edilmesi hususunda mutabık kaldığı aktarıldı.

TERÖRİSTLERE DESTEK VEREN ÜLKELER KINANDI

Tarafların, Suriye’nin birliğini baltalamayı ve komşu ülkelerin ulusal güvenliğini tehdit etmeyi hedefleyen planlara karşı kararlılıklarından bahsedilen bildiride, “Garantör ülkeler, Suriye'ye ait olması gereken petrol gelirlerinin yasadışı yollarla ele geçirilmesine ve transfer edilmesine karşı olduklarını yineledi. Suriye’nin kuzeydoğusunda yasadışı yönetim girişimleri dahil olmak üzere teröristlere destek veren ülkelerin eylemlerini kınandı” ifadesi kullanıldı.
Türkiye, Rusya ve İran tarafından, İsrail’in Suriye’de devam eden askeri saldırılarının da kınandığına dikkat çekilen bildiride, garantörlerin uluslararası hukuk kararlarına saygı gösterilmesi gerektiğini yinelediği ve İsrail'in bu konudaki tüm karar ve adımlarının hükümsüz ve yasadışı olduğu değerlendirmesi yapıldı.

"BÖLGEYE İNSANİ YARDIM ARTIRILMALI"

Suriye Anayasa Komitesinin rolünün önemli olduğu belirtilen bildiride, “Garantör ülkeler, Suriye’nin yapıcı yaklaşması durumunda 9’uncu Anayasa Komitesi Yazım Komisyonu Toplantısı’nın bir an önce yapılması çağrısı yaptı” ifadelerine yer verildi. Garantör ülkelerin 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve Suriye’de hissedilen yıkıcı depremin ardından daha da ağırlaşan insani durum nedeniyle endişelerini dile getirdiği belirtilen bildiride, garantör ülkelerin BM Güvenlik Konseyi’nin kararları istikametinde bölgeye insani yardımın artırılması gerektiğine vurgu yapıldı.

"SURİYELİ MÜLTECİLERE ÜLKELERİNE DÖNMELERİ İÇİN DESTEK SAĞLANMALI"

Bildiride, garantör ülkelerin Suriyeli mültecilerin güvenli bir şekilde kendi iradeleriyle ülkelerine dönmeleri için destek sağlanması gerektiğinin altı çizilen bildiri, garantör ülkelerin bu yönde uluslararası topluma Suriyeli mülteciler için gerekli yardımı sağlama çağrısı yapıldı.
Suriye konulu bir sonraki Astana toplantısının ise bu yılın ikinci yarısında yapılmasının kararlaştırıldığı aktarıldı.

*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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