Suriye muhalefeti AB'den daha fazla destek istedi

AA

Suriye Yüksek Müzakere Heyeti Başkanı Enes el-Abde ile Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Hadi el-Bahra, Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi'nin Suriye konulu toplantısında konuşma yaptı.

Abde, BM Güvenlik Konseyi'nin Suriye krizine çözüm için aldığı kararların uygulanmasına AB ülkelerinin yardım etmesi gerektiğini belirtti.

Suriye muhalefetinin Cenevre'de Anayasa Komitesinin çalışabilmesi için her yolu denediğini ancak rejimin bunu engellediğini hatırlatan Abde, Suriye sorununun çözülmesinin AB'nin de çıkarına olduğunu söyledi. Abde, AB'nin çözüm yolunda kullanabileceği birçok araç bulunduğunu, bunların kullanılması gerektiğini ifade etti.

Kimyasal silah kullanımı gibi insanlık suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini vurgulayan Abde, rejimin yanı sıra Rusya'nın da son 5 yılda Suriye'de savaş suçları işlediğini söyledi.

Abde, Beşşar Esed rejiminin düzenlemeyi planladığı seçimlerin meşru olmadığını, böyle bir seçimin çözüm umutlarını yok edeceğini, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasını engelleyeceğini kaydetti.

Abde, AB ülkelerine çok sayıda Suriyeliye ev sahipliği yaptıkları için teşekkür ederek, "İnsanlarımız dönmek istiyor ama bu doğru şartlar sağlandığında mümkün olabilir." dedi.

"Bizim Avrupa'ya ihtiyacımız var." diyen Abde, Suriye krizinde 10 yılın geride kaldığını, bir 10 yılın daha böyle geçemeyeceğini belirterek, "Suriyeli çocukların çözüme ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

- "Rejime ilave yaptırım uygulanmalı"

Suriye Anayasa Komitesinde muhaliflerin eş başkanı Hadi el-Bahra da Rusya nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının uygulanmasını engellendiğini belirterek, rejimin yeni anayasa sürecini geciktirmeyi ve planlanan seçimde Esed'in kazanmasını sağlamayı hedeflediğini kaydetti.

Rusya'nın Esed rejiminin Cenevre'deki Anayasa görüşmelerine yeniden başlamasını ne kadar desteklediğinin şüpheli olduğuna dikkati çeken Bahra, AB, ABD ve diğer müttefik ülkelerin anayasa komitesi çalışmalarının sürmesi için daha kararlı adım atması gerektiğini vurguladı.

Bahra, BM kararlarının uygulanması sağlanmadıkça ve anayasa sürecine destek verilmediği sürece mucizevi bir çözüm bulunamayacağını dile getirerek, "Rejim sadece siyasi süreci her engellemesinde ilave yaptırımlar eklendiği sürece olumlu hareket edecektir." dedi.

Yeni anayasa için bir kelime yazamadan 1,5 yıl geçtiğini hatırlatan Bahra, rejimin siyasi süreci ilerletmesi için Rusya'nın ikna edilmesi gerektiğini söyledi. Bahra, Suriye Anaya Komitesi'nin bir takvim belirlemesi, 6 ay içinde anayasa çalışmalarının tamamlanması için AB'nin desteğini istedi.

Bahra, "Rejim meşru taleplerimizi reddetmeyi sürdürürse (Anayasa Komitesi çalışmaları için) bir takvim belirlenmesi için durumu yeniden BM Güvenlik Konseyi'ne götürmeliyiz. Halkımız acı çekerken rejimin daha fazla engelleme taktiklerine izin veremeyiz." ifadesini kullandı.