Suriye muhalefeti üçüncü Anayasa Komitesi görüşmelerine hazır

Ameliyat olan gence evinde üniversite tercihi için rehberlik desteği verildi

AA

Suriye Anayasa Komitesi görüşmeleri Beşar Esad rejimi, sivil toplum kuruluşları ve Suriye muhalafeti temsilcilerini yeni anayasayı kaleme almak için bir kez daha bir araya getirecek.

Bu görüşmeler ülkede siyasi çözümün sağlanmasında önemli bir adım olarak görülüyor.

Suriye muhalefeti adına Anayasa Komitesi'nin Eş Başkanlığını yürüten Hadi el-Bahra AA muhabirine ay sonuna doğru gerçekleşmesi beklenen görüşmelere dair açıklamalarda bulundu.

Bahra, Suriye halkının çok zor bir dönemden geçtiğini, iç savaşın yaşattığı sıkıntılara ilave olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve aşırı pahalılık gibi sorunlarla boğuştuğunu ifade etti.

Bahra, böyle bir dönemde ülkedeki krize siyasi çözüm bulmak için tüm Suriyelilerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmeleri gerektiğini vurguladı.

"MUHALEFET SİYASİ ÇÖZÜMDE ISRARCI"

Görüşmelere olumlu bir yaklaşım içinde gittiklerini aktaran Bahra, "Muhalefet siyasi çözümde ısrarcı ve Suriye halkının acılarına bir an önce son vermek için çaba sarf ediyor." dedi.

Muhalif siyasetçi Bahra, yoğun geçecek görüşmelerde masaya yatırılacak gündem maddeleri arasında yeni anayasının ulusal, siyasi, ekonomik ve kültürel ilkelerinin yer alacağını söyledi.

Kasım ayında gerçekleşen ikinci anayasa görüşmelerini başarısızlığa uğratan rejimin uzlaşmaz tavrının yeniden ortaya çıkmamasını umduklarını belirten Bahra, belirlenen gündem maddeleri çerçevesinin dışına çıkılmaması gerektiğini bildirdi.

Hadi el-Bahra, "Suriye krizine askeri bir çözüm olamaz. Suriye halkı askeri adımların yarattığı sonuçları gördü. Bu adımlar Suriye lirasının değer kaybetmesine, ekonominin gerilemesine, sağlık altyapısının çökmesine neden oldu. Biz Suriye krizine siyasi çözüm dışında başka bir çözüm görmüyoruz." ifadelerini kullandı.

Bahra, Suriye'deki siyasi çözümün Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin 2254 sayılı kararının uyulmasından geçtiğini de vurguladı.

Söz konusu kararda anayasa yazımının akabinde, demokratik standartlara uygun bir şekilde, BM gözetiminde seçimlerin yapılması ve geçiş hükümetinin kurulması öngörülüyor.

ESAD REJİMİNİN UZLAŞMAZ TAVRI

Esad rejiminin önceki Anaya Komitesi görüşmelerinde gündem dışı konuları masaya getirerek, Komitenin esas toplanma amacını gerçekleştirmesine müsade etmediği biliniyor.

Öte yandan, rejimin uluslararası anlaşmalara bağlılıklarını yerine getirmemesi ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uymayarak askeri faaliyetlerine son vermemesi, savaş suçlusu rejimin siyasi uzlaşıya bağlılığını sorgulatıyor.

Esad rejiminin, milyonlarca Suriyelinin ülkesini terk etmek zorunda kaldığı bir dönemde geçen ay gerçekleştirdiği "halksız seçim", rejimin hem halkı hem de muhalefeti dışlamakta ısrarcı olduğu imajını pekiştirmişti.

Esad rejimine desteğiyle bilinen Rusya'nın, rejime yeteri kadar baskı yapmaması, "eli kanlı rejimin siyasi çözümü umursamaz" tavrına destek oluyor.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ TOPLANTILARI

Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının ilk turu, iki kademeli düzenlenmişti. 150 üyenin katılımıyla 30 Ekim'de başlayan ve 1 Kasım'da sona eren açılış toplantılarının ardından 45 kişilik yazım kurulu, 3-8 Kasım'da BM Cenevre Ofisinde yoğun müzakereler gerçekleştirmişti.

Komite'nin İsviçre'nin Cenevre kentinde 25-29 Kasım'da gerçekleşen 2. tur görüşmeleri, rejimi temsil eden heyetin uzlaşmaz tavrı nedeniyle 45 kişilik yazım kurulu bir araya gelemeden sona ermişti.

SURİYE ANAYASA KOMİTESİ'NİN YAPISI

Suriye Anayasa Komitesi, büyük ve küçük olmak üzere iki yapıdan oluşuyor. Büyük yapı, komite üyelerinin tümünü kapsıyor ve rejim, muhalefet heyeti, sivil toplum temsilcileri olmak üzere 3 gruptan oluşuyor. Küçük yapı ise 3 listeden seçilen 15'er kişiden meydana geliyor ve anayasanın yazımından sorumlu bulunuyor.

45 kişilik yazım kurulunun hazırladığı taslakları, 150 kişilik büyük yapının onaylaması, karar alınması için ise üyelerin en az yüzde 75'inin "evet" oyu vermesi gerekiyor.

Komitenin yapısıyla ilgili en dikkati çeken husus ise iki eş başkana sahip olması. Muhaliflerin eş başkanlığını eski Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Hadi el Bahra, rejimin eş başkanlığını ise önceki anayasayı hazırlayan komitede de yer alan hukukçu Ahmed Kuzbari yürütüyor.