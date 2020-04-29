Suriye muhalefetinden YPG/PKK'nın Afrin'deki terör saldırısına tepki

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AA

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Afrin'de düzenlenen hain terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bütün dünya yeni tip koronavirüse karşı mücadelede tek yürek olmuşken, teröristler ramazanda kurtarılmış bölgelerdeki sivillere kinlerini kustu." dedi.

Abde, teröristlerin bu saldırıyla Afrin'i kaos ortamına sürüklemeyi amaçladığını vurgulayarak "Bu saldırıyı düzenleyen tarafların peşini bırakmayacağız." diye konuştu.

Sivilleri hedef alan teröristlere karşı mücadelede uluslararası toplumun desteğinin önemine dikkati çeken Abde, "Elimizdeki bütün imkanlarımızla bu tür terör eylemlerini başarısız kılmaya çalışacağız. Suriye Milli Ordusu, terörist milisleri yakalamak için üzerine düşeni yerine getirecektir." ifadelerini kullandı.

Afrin ilçe merkezinde sivillerin yoğun olarak bulunduğu Racu Caddesi'nde dün akşam saatlerinde terör örgütü YPG/PKK'nın bomba yüklü tankerle düzenlediği terör saldırısında 11'i çocuk 40 kişi ölmüş, 47 kişi yaralanmıştı

- "Suriye halkı teröristlere boyun eğmeyecek"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa da Afrin'de 40 sivilin yaşamını yitirdiği hain saldırıyı lanetlediğini ve kınadığını söyledi.

Mustafa, saldırı sonucu can kayıplarının artmasından endişe duyduklarını kaydederek "Bütün dünya yeni tip koronavirüs ile mücadele ederken karanlık zihniyete sahip PKK'lı teröristler ve ona bağlı hücreler, sivilleri hedef almaya devam ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Patlamanın sivillerin yoğun olarak bulunduğu bir noktada meydana geldiğinin altını çizen Mustafa, sözlerine şöyle devam etti:

"Terör saldırısı SDG'li milislerin izlerini taşıyor. SDG geçmiş dönemde de buna benzer çok sayıda terör eylemleri düzenledi. Saldırıya karışanların ortaya çıkarılması için incelemeler sürüyor. Cezalarını bulacaklar. Suriye halkı teröristlere boyun eğmeyecek."

Mustafa, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek Batılı ülkelerden SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'ya sağladıkları desteğe son vermelerini istedi.

Suriyeli din adamları ve alimlerin kurduğu Suriye İslam Konseyi de saldırıyı yazılı açıklamayla lanetlediklerini bildirdi. Konsey, hain saldırı kınanırken, suçluların bulunarak gerekli cezayı almalarını istedi.

,Mohamad Misto,Adham Kako