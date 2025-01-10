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        Haberler Dünya Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde çıkan izdihamda 3 kişi öldü | Dış Haberler

        Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camii'nde çıkan izdihamda 3 kişi öldü

        Suriye'nin başkenti Şam'daki Emevi Camisi'nde çıkan izdihamda ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2025 - 14:55 Güncelleme: 10.01.2025 - 14:55
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        Emevi Camii'nde çıkan izdihamda 3 kişi öldü
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        Şam'daki Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası yemek dağıtılan bölümün olduğu yerde izdiham yaşandı.

        İlk belirlemelere göre çıkan izdihamda 3 kişi yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.

        Sosyal medyaya, yaralılara ilk müdahalenin camideki vatandaşlar tarafından yapıldığı görüntüler yansıdı.

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