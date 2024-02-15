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        Haberler Dünya Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esad yönetimi ile yerel muhalif gruplar çatıştı

        Suriye'nin güneyindeki Dera ilinde Esad yönetimi ile yerel muhalif gruplar çatıştı

        Suriye'nin güneyinde Dera ilinde Beşşar Esad yönetimi ile yerel muhalif gruplar arasında çatışma yaşandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:38
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        Suriye'de Esad yönetimi ile muhalif gruplar çatıştı
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        Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Dera'nın kuzey kırsalında Mehicce beldesinde rejim güçleri ile Rus askeri polis devriyelerine silahlı saldırılar düzenlendiği gerekçesiyle beldedeki yerel muhalif grubuna gün içinde operasyon başlatıldı.

        Ağır ve hafif silahlarla beldenin kuzeyini bombalayan rejim güçleri ile yerel muhalif grup arasında çatışma başladı.

        Rejimin bombardımanında 2 kadın hafif yaralandı. Çatışmalar soncunda ise rejim saflarında yaklaşık 10 asker öldü ve yaralandı.

        Öte yandan, rejim güçleri beldeden geri çekilirken en az 5 sivili alıkoydu.

        Halk ayaklanmasının fitilinin ateşlendiği il: Dera

        Dera, 2012-2018 döneminde muhaliflerin hakimiyetindeydi. Çatışmaların şiddetlenmesi üzerine Astana süreci garantörleri Türkiye, İran ve Rusya, Dera'yı Mayıs 2017'de gerginliği azaltma bölgesi ilan etti ancak İran destekli terörist gruplar ve Rusya'nın askeri müdahalesiyle yeniden güçlenen Şam yönetimi Haziran 2018'de bölgeye kara saldırısı başlattı.

        Suriye Ordusu, Temmuz 2018'de Dera'nın tümünü ele geçirdiğini ilan etti, bölgeden binlerce muhalif ve aileleri ülkenin kuzeyine göçtü.

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