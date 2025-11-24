Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'nin Humus ilinde "geçici sokağa çıkma yasağı" uzatıldı | Dış Haberler

        Suriye'nin Humus ilinde "geçici sokağa çıkma yasağı" uzatıldı

        Suriye'nin Humus kentinde işlenen 2 cinayetin ardından ilan edilen sokağa çıkma yasağının saat 17.00'a kadar uzatıldığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.11.2025 - 11:04 Güncelleme: 24.11.2025 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'nin Humus kentinde sokağa çıkma yasağı uzatıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İç Güvenlik Komutanlığı dün akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağını kentin birkaç mahallesinde saat 17.00'a kadar uzatma kararı aldı.

        Geçici sokağa çıkma yasağının Abbasiye, el-Ermen, el-Muhacirin, ez-Zehra, en-Nuzha, İkrime, en-Nazihin, Aşire, Zeydel, Kerm ez-Zeytun, Kerm el-Levz, el-Vurud ve Polis Konutları mahallelerinde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

        Eğitim öğretime ara verildi

        Humus kentindeki Eğitim Müdürlüğü de söz konusu uygulama dolayısıyla bugün kentte eğitime ara verildiğini duyurdu.

        İç Güvenlik Komutanlığı, ilde bir erkek ve kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından TSİ 17.00 ile 05.00 arasında "geçici sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

        Yerel kaynaklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Humus'un Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir kadını, eşiyle öldürdüğünü aktarmıştı.

        Cinayetin ardından kadının cenazesinin yakıldığı ve olay yerindeki duvara mezhepsel içerikli ifadelerin yazıldığı belirtilmişti.

        Olayın ardından aşiret mensuplarının Humus kentindeki El-Basel Mahallesi'nde misilleme amacıyla saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Sokak köpeklerini beslemek yasaklandı
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        Kırmızı bültenle aranan 7 kişi yakalandı!
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        "Faul verilse daha iyi olurdu"
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        Tüfek ve kan izleri... Uçurumda şüpheli ölüm!
        "Büyük takım refleksi!"
        "Büyük takım refleksi!"
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Kamyon kamyon yüklediler... Eşsiz plajı çaldılar!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Gezintiye çıkmıştı... At üzerinde feci ölüm!
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Slovenya'da "destekli ölüm yasası" referandumu
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        Sınıfta atılan yumruk öldürdü! Okulda cinayet!
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        'Rekor serisi son 2 yıla giriyor'
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Özel sektör zammı asgariye yetişemedi
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        Roma yönetiminin tuhaf gerçekleri!
        6 yılla yargılanacak
        6 yılla yargılanacak
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        24–30 Kasım haftalık burç yorumları
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Sağanak yağmur müjdesi! Bu iller dikkat
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        Dünyadan 13 yıl önce başladık
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        "Bolsonaro cezasını çekecek"
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        ABD duyurdu: "Barış taslağı" hazır
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Türkiye'nin "pilav" haritası!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!
        Dünyada Öğretmenler Günü kutlanan 8 farklı ülke!