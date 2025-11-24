Suriye'nin Humus ilinde "geçici sokağa çıkma yasağı" uzatıldı

Suriye devlet televizyonu El-İhbariye'nin haberine göre, İç Güvenlik Komutanlığı dün akşam ilan edilen sokağa çıkma yasağını kentin birkaç mahallesinde saat 17.00'a kadar uzatma kararı aldı.

Geçici sokağa çıkma yasağının Abbasiye, el-Ermen, el-Muhacirin, ez-Zehra, en-Nuzha, İkrime, en-Nazihin, Aşire, Zeydel, Kerm ez-Zeytun, Kerm el-Levz, el-Vurud ve Polis Konutları mahallelerinde sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Eğitim öğretime ara verildi

Humus kentindeki Eğitim Müdürlüğü de söz konusu uygulama dolayısıyla bugün kentte eğitime ara verildiğini duyurdu.

İç Güvenlik Komutanlığı, ilde bir erkek ve kadının öldürülmesiyle sonuçlanan cinayetin ardından TSİ 17.00 ile 05.00 arasında "geçici sokağa çıkma yasağı ilan etmişti.

Yerel kaynaklar, kimliği henüz belirlenemeyen kişilerin, Humus'un Zeydel beldesinde Beni Halit aşiretine mensup bir kadını, eşiyle öldürdüğünü aktarmıştı.

Cinayetin ardından kadının cenazesinin yakıldığı ve olay yerindeki duvara mezhepsel içerikli ifadelerin yazıldığı belirtilmişti.

Olayın ardından aşiret mensuplarının Humus kentindeki El-Basel Mahallesi'nde misilleme amacıyla saldırı gerçekleştirdiği ifade edilmişti.