Suriye'nin kuzeyinde 2 ayda yaklaşık 11 bin yetişkin okuryazar oldu

AA

Türkiye'nin desteklediği Bab Yerel Meclisi, temmuzda ilçede okuma yazma bilmeyen yetişkinler için kurs açtı.

Bölge halkının yoğun ilgi gösterdiği 16 noktada açılan okuryazarlık merkezlerine çoğu kadın 11 bin kişi başvurdu.

AA muhabirleri, 8 Eylül Uluslararası Okuma Yazma Günü dolayısıyla sonradan okuma yazma öğrenen yetişkinlerle görüştü.

Okuryazarlık kurslarında eğitim alan 53 yaşındaki Hamalı Muhammed Halid, "Esed rejiminin saldırıları nedeniyle 3 çocuğum ve eşimle yanıma hiçbir şey almadan İdlib'e daha sonra da Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan Bab bölgesindeki kamplara göç ettim." dedi.

Halid, "Kampta yetkililerin okuryazarlık kursu açtığını öğrendim, çocuklarıma eğitimlerinde yardımcı olayım diye kursa başvurdum. Kursta aldığımız eğitimleri evimize taşıyalım diye hemen kayıt yaptırıp kursa yazıldım." ifadesini kullandı.

Eğitimlerde iyi yol katettiklerini belirten Halid, geçmişte yaşamış olduğu zorluklardan dolayı eğitim alamadığını aktardı.

- "Artık ben de okuyabiliyorum"

56 yaşındaki Halid Dib Ahmed de 8 çocuğuyla Halep ilçe merkezinde yaşarken 8 yıl önce göçe zorlandıklarını ve 2 yıldır Bab çevresindeki kamplarda yaşadığını anlattı.

Ahmed, "Her insanın bazı şeyleri okumayı bilmesi gerekiyor, hiçbir şey bilmiyordum. Okuma yazma kursu açıldığını duyunca koşarak başvurdum. Çok şükür öğrenmeye başladım. Ailemin durumu kötüydü, onlara yardım etmek zorundaydım, eğitim alma imkanım olmadı. Kendimi kötü hissediyordum, torunlarım, çocuklarım hepsi bir şeyler okuyor ama ben bir şey bilmiyordum. Artık ben de okuyabiliyorum." şeklinde konuştu.

54 Yaşındaki Seham Abdurrahman da "5 yıl önce Deyrizor’daki evimden çıkmak zorunda kaldım. 4 yıldan fazladır bu kampta yaşıyorum. Okuma yazma kursuna katılarak eğitim aldım. Çocuklarıma ve torunlarıma eğitimlerinde destek oluyor ve öğrendiklerimi aktarıyorum." ifadesini kullandı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) verilerine göre, 2011'den bu yana iç savaşta 1500'den fazla okul zarar gördü.

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerde Türkiye’nin destekleriyle 700 okulda tadilat yapılarak eğitime kazandırıldı.