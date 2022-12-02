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Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi
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DHA

Terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken son haber Suriye'nin kuzeyinden geldi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.

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*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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