Suriye'nin kuzeyinde 5 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ederken son haber Suriye'nin kuzeyinden geldi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek" denildi.
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 2, 2022
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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