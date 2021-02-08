Suriye'nin kuzeyinde Azez'de ilk okçuluk okulu açıldı

AA

Türkiye'nin Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı'yla kurtarılan bölgelerde, bedensel ve zihinsel olarak sağlıklı bireylerin yetişmesi için kamu kuruluş ve altyapılara desteği sürüyor.

Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü teşviki ve Azez Yerel Meclisi koordinesinde Azez ilçesinde ilk okçuluk okulu açıldı.

Azez Yerel Meclisi Spor Birim Sorumlusu Firas Derbala, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Azez'den sonra diğer illerde de bu okulun açılmasını dilediğini söyledi.

Okçuluk okulunun ilk gününde 15 gencin kayıt yaptığını dile getiren Derbala, ilerleyen süreçte kurtarılmış bölgelerde okçuluk kültür ve spor dalının yaygınlaştırılması için adımların atılacağını kaydetti.

Kursa katılan öğrencilerden Ammar Nebhan, okulun açıldığını duyar duymaz arkadaşlarıyla kayıt yaptırdığını söyledi.

Nebhan, gençlere yönelik bu tür etkinlik ve okulların Suriye’nin topraklarında açılmasından dolayı mutluluğunu dile getirerek, ilgili makamlara teşekkürlerini iletti.

Merkezdeki kursiyerlere, Kilis Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünden eğitmenler antrenörlük yapıyor.