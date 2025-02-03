Suriye'nin Münbiç kentinde bombalı saldırı: 15 kişi öldü
Suriye'nin Münbiç kentinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 14'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. 15 kadın da yaralandı.
Giriş: 03.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:29
Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentinin eteklerindeki bir ana yolda bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 14 kadın ve 1 erkek hayatını kaybetti.
15 kadının da yaralandığını açıkladı. Ölenlerin hepsinin tarım işçisi olduğu belirtildi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
PKK/YPG terör örgütü tarafından kontrol edilen Münbiç, 9 Aralık 2024 tarihinde Suriye Milli Ordusu tarafından alınmıştı.
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