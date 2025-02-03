Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Suriye'nin Münbiç kentinde bombalı saldırı: 15 kişi öldü | Dış Haberler

        Suriye'nin Münbiç kentinde bombalı saldırı: 15 kişi öldü

        Suriye'nin Münbiç kentinde bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 14'ü kadın, 1'i erkek olmak üzere 15 kişi hayatını kaybetti. 15 kadın da yaralandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.02.2025 - 10:23 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Suriye'de bombalı saldırı: 15 kişi öldü
        ABONE OL

        Suriye'nin kuzeyindeki Münbiç kentinin eteklerindeki bir ana yolda bomba yüklü bir aracın patlatılması sonucu 14 kadın ve 1 erkek hayatını kaybetti.

        15 kadının da yaralandığını açıkladı. Ölenlerin hepsinin tarım işçisi olduğu belirtildi.

        Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

        PKK/YPG terör örgütü tarafından kontrol edilen Münbiç, 9 Aralık 2024 tarihinde Suriye Milli Ordusu tarafından alınmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Suriye
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Ocak ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Genç kadın kalbinden bıçakladı!
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Kanada ve Meksika'dan ABD'ye misilleme
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        Penaltı ve kırmızı kartlar doğru mu?
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        ABD İç Güvenlik Bakanı at sırtında sınır devriyelerini gezdi
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Gece AVM'ye girip kuyumcuyu soydu! Kilolarca altınla kaçtı!
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        Beyonce sonunda o ödülü aldı
        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
        430 kişiyi mağdur ettiler! Dolandırıcı aile çetesi!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Yağ yakımını hızlandırdığı iddia ediliyor!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Defalarca bıçaklanmış! Sandalyede ölüm!
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Boşandıktan hemen sonra evlenecekler
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        Ünlüler Hindistan'da sokak satıcısı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        İstihdamda Suriyeli işçi alarmı
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        Trump: Panama Kanalı'nı geri alacağız
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        4 ayda 3 yeni modeli Türkiye'ye getirecek
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        30 gün bitki bazlı beslendiler! İşte vücutlarındaki 6 şaşırtıcı değişiklik
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        ABD'de düzensiz göçle mücadele protesto edildi
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        Yağış yok; sis, pus ve buzlanma uyarısı
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!
        Büyüleyen kuğular nefes kesti!