Suriye'de yedinci yılını dolduran iç savaşta rejimin yanında yer alan İran, bu ülkenin yeniden yapılandırılmasına yönelik projelerden pay alacak.

İran Yol ve Şehircilik Bakanlığı Uluslararası İlişkiler Genel Müdürü Timur Beşirgonbedi, bakanlık yetkililerinin iki hafta önce Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında saldırılar sebebiyle ulaşım altyapısının büyük bir kısmı çöken ülkenin yeniden yapılandırılmasına ilişkin imzalanan anlaşma hakkında bilgi verdi.

Beşirgonbedi, iki ülke arasında imzalanan anlaşma kapsamında İranlı müteahhitlerin Suriye'nin yeniden yapılandırılması görevini üstleneceğini söyledi.

SURİYE'DE 30 BİN KONUT İNŞASI

İç savaş sürecindeki büyük yıkım nedeniyle on binlerce konutun yerle bir olduğu ülkede İran, rejimle yaptığı anlaşma sayesinde ülkedeki 30 bin konutun inşasını üstlenecek.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Mehr'e konuşan Beşirgonbedi, anlaşmanın en önemli maddelerinin İranlı müteahhitler tarafından Suriye'de 30 bin konut inşası olduğunu aktardı. Ayrıca anlaşma kapsamında demiryolları başta olmak üzere ulaşım altyapısının yeniden yapılandırılması da planlanıyor.

İRAN DEMİRYOLU İLE DOĞU AKDENİZ'E BAĞLANACAK

İran'ı Doğu Akdeniz ülkelerine bağlayacak demiryolu hattı projesi hakkında da bilgi veren İranlı yetkili, demiryolu hattının Irak'ın Basra kentinden Suriye'nin Elbu Kemal ilçesine oradan da Deyrizor kentine ulaşacağını bu hususta Bağdat-Şam-Tahran arasında görüşmeler yapıldığını ifade etti.

Söz konusu projenin bakanlığın stratejik projelerinden olduğunu aktaran Beşirgonbedi, "Bu demiryolu ağı, karayolu taşımacılığına olan bağımlılığı azaltacak ve İran-Irak-Suriye arasında dini turizmin geliştirilmesini artıracaktır." dedi.

İRAN SURİYE'DEKİ MADDİ KAYIPLARINI GERİ ALMAK İSTİYOR

Suriye rejiminin askeri ve siyasi destekçilerinden İran, Şubat 2013'ten bu yana bu ülkede asker ve milislerini bulunduruyor. Suriye’deki varlığını “askeri danışmanlık” olarak niteleyen İran, Esed rejiminin finansal ve askeri anlamda en büyük destekçilerinden biri olması nedeniyle yedinci yılını dolduran iç savaş sürecinde aralarında generallerin de olduğu çok sayıda askerini kaybetti.

İran askeri kayıplarının yanı sıra Suriye'de önemli miktarda harcamalar yaptı.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in Yüksek Askeri Danışmanı Tümgeneral Yahya Rahim Safevi, şubat ayında yaptığı bir açıklamada, İran'ın Suriye savaşındaki harcamalarını karşılamak için Şam yönetimiyle uzun vadeli siyasi ve ekonomik anlaşmalar yapması gerektiğini söylemişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ