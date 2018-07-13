Suriye ordusu 7 yıl önce isyanın başladığı Dera kentini geri aldı

Suriye ordusu, 7 yıl önce ülkede Devlet Başkanı Beşar Esad'a karşı isyanın başladığı Dera kentini geri aldı.
Resmi medyanın haberlerine göre, Rus askeri polisinin de eşlik ettiği rejim güçleri Dera'ya girip Suriye bayrağı dikti.
Muhaliflerin, af veya hala kontrollerinde bulunan ülkenin kuzey bölgelerine güvenli geçiş karşılığı teslim olmayı kabul ettikleri bildiriliyor.
Birleşmiş Milletler, Dera'da çatışmalar nedeniyle 234 bin kişinin evlerinden olduğunu ve bunların yüzde 70'inin, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri'nin yakınlarındaki Kuneytre bölgesine sığındını açıkladı.
Ürdün sınırına kaçan on binlerce kişinin de, Dera kırsalındaki muhalif güçlerin silah bırakmasının ardından evlerine döndüğü kaydedildi.
Suriye'de Mart 2011'de isyanın başladığı Dera, hem stratejik hem de sembolik öneme sahip.
Komşu ülkelerdeki "Arap Baharı"ndan aldıkları ilhamla bir okulun duvarına hükümet karşıtı sloganlar yazan bazı gençlerin tutuklanıp, işkence görmelerinden sonra Dera'da hükümet karşıtı eylemler başlamıştı.
Hükümet, gösterileri bastırmak için güç kullanıp bazı protestocular öldüğünde, Esad'ın istifası talebiyle düzenlenen protesto gösterileri ülke geneline yayılmıştı. İsyan yayılıp, hükümetin yanıtı daha da sertleşince, muhalifler silaha sarılmıştı.
Zamanla isyan iç savaşa dönüşmüş, 350 binden fazla kişi ölmüş, 11 milyon kişi de evlerini terk etmek zorunda kalmıştı.
Suriye'nin güneybatısı, "çatışmasızlık bölgeleri" anlaşması sayesinde geçen yıl sakindi.
Ancak, başkent Şam yakınlarındaki Doğu Guta'da muhalifleri yenilgiye uğratan Devlet Başkanı Esad, bölgenin kontrolünü tamamen ele geçirmek istiyordu.
Rus savaş uçaklarının destek verdiği Suriye ordusu ve hükümet güçlerini destekleyen milisler bölgede başlattıkları operasyon sonrası hızla ilerlemeye başladı.
Yoğun, hava, top ve roket saldırıları muhalifleri zayıflattı ve ABD de askeri anlamda müdahil olmayacağını duyurdu. Bu nedenle 300 binden fazla sivil evlerini terk edip Ürdün ve Golan'a doğru kaçtı.
Ürdün ve İsrail hükümeti sınır kapılarını açmayı reddedince, BM insani kriz uyarısında bulundu.
Rusya geçen hafta evlerinden olan sivillerin güvenle geri dönmesini, ayrılmak isteyenlerin İdlib ve Halep'te muhaliflerin elindeki yerlere gidebilmesini garanti ettikten sonra, muhalifler ağır silahlarını Dera'nın doğusundaki kırsal bölgede ve Ürdün sınırı yakınlarında bıraktı.
Kentin güneyinde sıkışan muhaliflerin de silahlarını Rus heyetine bırakmak için görüşmelere başladığı bildirildi.
Hükümet yanlısı güçler ve muhalifler ayrıca IŞİD'e bağlı bir grupla çatışıyor. Grup Golan Tepeleri yakınlarındaki bir bölgeyi denetim altında tutuyor ve isyancılarla yapılan ateşkes anlaşmasının kapsamında değiller.
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