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Suriye seçimi öncesi Lübnan'da sürtüşmeler başladı

Suriye'de 26 Mayıs'ta düzenlenecek başkanlık seçimi öncesi yurt dışında yaşayan Suriyelilerin 20 Mayıs'ta oy kullanmaya başlamasıyla Lübnan'da gerilim çıktı.

Suriye seçimi öncesi Lübnan'da sürtüşmeler başladı
Reuters

Suriye seçimi öncesi Lübnanlılar ve Suriyeliler arasında sürtüşme başladı. Perşembe günü Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad lehine Lübnan'daki Suriye Büyükelçiliğinde oy kullanmak isteyen bir grubun protestoları gerilime neden oldu.

Tartışma bir grubun araba ve otobüs konvoyunda Beşar Esad'ı destekleyen posterler ve şarkılar eşliğinde propoganda yapmasıyla başladı.

Lübnanlı bir kişi yurt dışında yaşayan Suriyelilerin oy kullanmasına ilişkin yaptığı açıklamada, ''Gidip oy verebilirler ancak Suriye bayrağını burada taşımaları bu doğru değil " ifadesini kullanarak bunun provokasyon olduğunu söyledi.

Bilindiği gibi yurt dışındaki Suriyeliler 26 Mayıs seçimlerinden önce 20 Mayıs'ta oy kullanıyor. Suriye'de 26 Mayıs'ta düzenlenecek başkanlık seçimleri öncesine tahminler sonuçların Esad lehine olacağı yönünde.

ULUSLARARASI KAMUOYU

Seçim öncesi uluslararası kamuoyunda seçimin sembolik olacağı işareti yapılmış konuyla ilişkin daha önce ABD Başkanı Biden açıklama yapmıştı. Biden, ‘‘Suriye toplumunu temsil etmeyen, adil olmayan ve Birleşmiş Milletler tarafından denetlenmeyen seçimleri tanımayacağını’’ ifade etmişti.

2014 ve 2016 yıllarındaki seçimlerde yine uluslararası kamuoyunda ülkeler, Esad hükümetinin insanlık suçu işlediğini söyleyerek görevi bırakması çağrısı yaptı. Beşer Esad görevi bırakmayacağının altını çizdi.

SURİYE İÇ SAVAŞI

2011’de Tunus’ta başlayan ve Arap coğrafyasını etkisi altına alan Arap Baharı hareketiyle, Esad yönetimine karşı çıkan halk ayaklanmaları ve protestolarla birlikte, Suriye 2011 yılından beri farklı aktörlerin dahil olduğu bir iç savaş yaşıyor. Yaklaşık 600 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan iç savaşta 10. yıla gelindi. Savaşın etkileri ülkesini terk edenler, yerinden edilenlerle küresel ölçekte devam ediyor.

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