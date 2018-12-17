Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Şanlıurfa ile Şırnak arasındaki sınır hattının Suriye tarafını kontrolünde tutan terör örgütü PKK/PYD'nin tehdit oluşturması nedeniyle TSK'nın buraya yönelik harekâtı her an başlatabileceğinin açıklamasıyla teröristleri korku sardı. Harekâtın başlatılacağına yönelik özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması, daha önce düzenlenen Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekâtları ile Cerablus ve Afrin arasındaki bölgenin terör örgütünden arındırılması dolayısıyla Suriyeliler büyük sevinç yaşarken, terör örgütü mensuplarında ise panik başladı.

SAVUNMA HATLARI OLUŞTURUYOR

DHA'da yer alan habere göre teröristler, Fırat'ın doğusunda savunma hatları oluşturmaya başladı. Terör örgütü üyeleri, Fırat'ın doğusunun başlangıç noktası olan Ayn el-Arab kırsalında yer alan Zor Mağar bölgesindeki hakim tepelere kuleler inşa edip, mevziler kazıyor. Oluşturulan kule ve mevzilerde nöbetçilerle sürekli olarak olası harekâta karşı Fırat'ın batısını gözetleyen teröristler, daha iç kesimlerde de ağır silahlarla önlemler aldı. Teröristlerin olası hava saldırıları ve topçu atışlarından korunmak için de inşa ettikleri beton kulelerin altına sığınak ve tüneller yaptıkları kaydedildi. Terör örgütü denetimindeki kentlerde de olası kara harekâtına karşı hendek kazılıp, birçok noktaya mayın döşendi.

FIRAT'IN BATISINDA ÖSO HAZIR

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçleri de olası harekâta karşı el tetikte bekliyor. Fırat Kalkanı Harekâtı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Cerablus kentindeki ÖSO güçleri, Fırat Nehri kenarında sürekli olarak nehrin karşı tarafındaki teröristlerin hareketliliğini izliyor. ÖSO güçleri, TSK'nın olası harekâtına hazır olduklarını belirterek, bir an önce topraklarının özgürleştirilmesini istediklerini söylüyor.

YPG/PKK SİVİLLERE ENGEL OLUYOR

Öte yandan terör örgütü mensupları, harekât endişesiyle kentleri terk etmek isteyen sivillere engel olurken, kendi saflarına katmaya çalıştıkları ailelerin gitmelerine de engel oluyor. Türkiye sınırına komşu Ayn el-Arab, Tel Abyad, Rasulayn ve Kamışlı bölgesinde çok sayıda ailenin kenti terk etmelerinin, uygulanan baskıyla engellendiği; ancak az sayıdaki ailelerin de terör örgütüne yüksek miktarda para vererek, güvenli bölgelere gittikleri öğrenildi.

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