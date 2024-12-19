Suriye’de güvenlik sorunları ve halkın talepleri

Şam’ın farklı mahallelerinde silahlı grupların varlığı hala devam ediyor. Şam’ın Rukneddin Mahallesi sakini Hatip Bassem, “Silahlı gruplar azalsa da tamamen kaybolmuş değiller” diyerek durumun ciddiyetine dikkat çekti. Bassem, “Mahallenin yerlisi olarak, bu silahlı grupların çoğunun eski Ulusal Savunma Milisleri’nden olduğunu biliyorum. Ellerinde hala silah var çünkü bölgede kapsamlı bir temizleme operasyonu yapılmadı” ifadelerini kullandı. Özellikle genç yaştaki bireylerin oluşturduğu bu grupların kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

Polis güçleri, Şam’da güvenliği sağlamak için çeşitli çalışmalar yapıyor. Şam’daki Berze Mahallesi yerel konseyi, kısa süre önce çalınan bir miktar para ve altının 24 saat içinde sahibine iade edildiğini açıkladı. Ancak, bu tür başarıların henüz sınırlı sayıda olduğu belirtiliyor.

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Şam Çevresinde Durum

Rif Şam’da yaşayan Ahmed Ebu Razi, “Eski rejimden kalan bazı unsurlar hala silahlı. Bölgeye genel komuta güçlerinin girmesini bekliyoruz” dedi. 12 yıl sonra ailesini ziyaret etmek için Şam’a dönen Ebu Razi, askeri istihbarat ve eski milis unsurlarının bölgede güvenliği tehdit ettiğini belirtti. “Halk şu anda sadece kendini koruma çabasında. Ben de aynı şekilde tetikteyim çünkü hırsızların hedefi haline gelebiliriz” diye ekledi.