Ferdi Durdu’nun haberine göre, Abraz aşireti lideri Muhammed el Mişel, Beydağı Mahallesi'nde düzenlediği basın toplantısında, Esed rejiminin kendilerine çok zulmettiğini, çocukları öldürdüğünü ve Suriye’ye terörist getirdiğini ifade ederek, tepki gösterdi.

Arap devletlerinden hiçbir ses çıkmadığını dile getiren Mişel, şunları kaydetti: “Suriye halkının yarısı göçmen olarak gittiler ama Araplardan hiçbir ses çıkmadı. Anne, baba, çocukların üzerine evler yıkıldı, Araplardan ses duymadık. Türk halkı olmazsa bize kimse sahip çıkmaz. Allah’a şükür Türk devleti ve halkı bize yardım etti.”

Mişel, Türkiye’nin Suriyeli mazlumlar için kapılarını açtığını, Barış Pınarı Harekatıyla da Türkiye’nin güvenli bölge oluşturduğunu ifade etti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye’de yaşayan halka çok zulmettiğini kaydeden Mişel, “Milleti hapse götürdüler, rahatsız ettiler. Mısır ve Suudi Arabistan, ‘Türkiye yanlış yapıyor’ diyor. Mazlumların yanında yer alan Türkiye’nin karşısında durdular. Biz, Türk kardeşlerimizi ve Türk askerini hem siyasi hem de askeri olarak destekliyoruz. Araplar siz neredesiniz? PKK çok zulüm yaptı, siz hiç sesinizi çıkartmadınız. Esed bize kimyasal silah kullandığında siz neredeydiniz? Abraz aşireti lideri olarak Türkiye’yi destekliyoruz” dedi.

Türkiye’ye desteklerinden dolayı teşekkür eden Mişel, şunları kaydetti: “Askerlerimizi, Barış Pınarı Harekatı’na destek için Türk askerlerinin yanına gönderdik. Çağırırlarsa bizde silahlarımızı alır gideriz ve Türkiye’nin yanında oluruz. İnşallah zafer bizimdir. Aşiret olarak Barış Pınarı Harekatı’nı destekliyoruz. Bizi, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtaran Türkiye’ye teşekkür ediyoruz.”