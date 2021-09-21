Suriyeli Aliye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan sevgisi

AA

Kahta ilçesinde esnaf ziyareti yapan Ahmet Aydın'ı gören Suriyeli Aliye (11) ve Hüseyin Halef (7) kardeşler milletvekiliyle sohbet etti.

İlçede 5 yıldır yaşadıklarını belirten Suriye uyruklu kardeşler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı çok sevdiklerini söylediler.

Türkçe'yi ilçede öğrendiğini söyleyen Aliye Halef, "Babam burada atık toplayarak geri dönüşüm işi ile meşgul, Türkçeyi burada öğrendim. Türkiye ve Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyorum. Çünkü o bize yardım ediyor, sahip çıkıyor." dedi.

Aliye ve kardeşi Hüseyin, Milletvekili Aydın'dan eve götürmek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını istedi.

Aydın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafının bulunduğu el broşürünü verdiği çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.