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Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu

İzmir'de, karaciğer yetmezliği bulunan Suriyeli Dıljin el-Mahmud, 48. yaş gününde oğlundan nakledilen dokuyla sağlığına kavuştu.

Suriyeli kadın, doğum gününde oğlundan yapılan karaciğer nakliyle hayata tutundu
AA

Suriye'nin Halep kentinde 2 yıl önce karaciğer yetmezliği tanısı konulan 2 çocuk annesi Mahmud, ülkesindeki iç karışıklık nedeniyle geçen sene Türkiye'ye sığındı.

İlaç kullanmasına rağmen hastalığı ilerleyen Mahmud, 6 ay önce Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesine başvurdu. Doktorlar, muayene sonrası kadına, acil karaciğer nakli gerektiğini söyledi.

Tetkiklerde 26 yaşındaki oğlu Ahmet ile karaciğer dokuları uyumlu çıkan anne, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle organ nakli için bir süre bekledi.

Vakaların azalmasının ardından anneye, doğum günü 2 Şubat'ta, oğlundan alınan karaciğer dokusu 4 saatlik operasyonla nakledildi.

Operasyon sonrası Dıljin el-Mahmud'a hastane odasında, organ nakli ekibi tarafından 48. yaş günü kutlaması yapıldı.

Sürpriz kutlamada duygusal anlar yaşayan Mahmud, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir hayata başladığını söyledi.

Oğlunun karaciğer dokusu vermesini ilk etapta onun da sağlığı bozulacağı endişesiyle istemediğini, doktorların herhangi risk bulunmadığını anlatmaları sonrası ikna olduğunu belirten Mahmud, "Ege Üniversitesindeki doktorlar benimle ilk günden bu yana çok ilgilendi. Oğlum bana doğum günümde ikinci bir hayat hediye etti. En büyük sürprizi ise odama gelince yaşadım. Unutamayacağım bir doğum günü hazırlamışlar. Yeni yaşımla yeni hayatıma merhaba dedim. Beraber pasta kestik. Çok mutlu oldum." dedi.

- "İyi ki Türkiye var"

Ahmet el-Mahmud da annesinin yaşadığı ağrıların kendisi ve ailesini çok üzdüğünü, onun yeniden sağlığına kavuşması için karaciğer dokusunu hiç düşünmeden verdiğini dile getirdi.

Mahmud, "Annem için hangi organım gerekli olursa hiç düşünmeden verebilirim. Onun yüzünün gülmesi beni çok mutlu ediyor. Annemi sağlığına kavuşturduğu için Sağlık Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Hastanesine teşekkür ederim. Onlar yaptıkları başarılı nakil ameliyatının yanında bir de anneme doğum günü düzenledi. İyi ki Türkiye var." diye konuştu.

Ameliyatı gerçekleştiren EÜ Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Zeytunlu ise savaştan kaçan insanların Türkiye'de sağlıklarına kavuşmasının kendilerini de mutlu ettiğini söyledi.

Ülke genelindeki aşılama programıyla Kovid-19 vakalarında azalmanın görüldüğünü, buna bağlı olarak nakil ameliyatlarına yeniden başladıklarını anlatan Zeytunlu, "Suriyeli anne ve oğlunun sağlık durumları çok iyi." ifadesini kullandı.

EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da hastanenin salgın sürecinde teşhis ve tedavide üzerine düşeni yerine getirdiğini, uluslararası başarılara sahip organ nakil merkezinin tam kapasiteyle hastalara hizmeti sürdürdüğünü kaydetti.

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