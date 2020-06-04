Suriyeli kadın ile kızının öldürülmesiyle ilgili davanın duruşması görüldü

AA

Bursa 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, haklarında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılan sanıklardan tutuklu Ali Hattab (28),Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanık Khaled Jarad ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Eşi ve kayınvalidesini öldürdüğü öne sürülen Hattab ile arkadaşı Jarad, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, Hattab'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik belgelerin tamamlanması ve emanete alınan ziynet eşyalarının incelenmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Bursa'da 9 Nisan 2019'da, Yıldırım ilçesi Zümrütevler Mahallesi'ndeki bir apartmanın giriş katında, Suriye uyruklu Hayat Meşail (29) yatak odasında el ve ayakları iple bağlanarak boğulmuş bulunmuştu. Evde inceleme yapan polisler, halı, valiz ve parke parçaları yığılı zeminde aynı şekilde öldürülmüş bir kadının daha cesedini bulmuştu. Hayat Meşail'in annesi Sabah Meşail'e (61) ait olduğu tespit edilen bu cesette de darp ve boğulma izlerine rastlanmıştı.

Eşini ve kayınvalidesini öldürdüğü iddiasıyla aranan Ali Hattab, Adana'nın Seyhan ilçesindeki bir eve düzenlenen operasyonla yakalanmıştı. Yurt dışına kaçmaya çalıştığı belirlenen zanlı, Bursa'ya getirilerek tutuklanmıştı. Soruşturma kapsamında tutuklanan Khaled Jarad ise geçen ocak ayında görülen duruşmada tahliye edilmişti.