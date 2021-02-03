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Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi'nin ağustos ayından önce toplanmasını beklemiyor

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu Başkanı Nasır Hariri, Suriye Anayasa Komitesi'nin yeniden toplanabilmesi için "topun şimdi Rusya'da olduğunu" belirterek, Beşşar Esed rejiminin temmuzda yapacağı cumhurbaşkanı seçimine kadar Komite'nin yeniden toplanmasını beklemediklerini bildirdi.

Suriyeli muhalifler, Anayasa Komitesi'nin ağustos ayından önce toplanmasını beklemiyor
AA

Hariri, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisine Akredite Basın Mensupları Birliğinin (ACANU) düzenlediği basın toplantısında konuştu.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 29 Ocak'ta sona eren Suriye Anayasa Komitesi'nin 5'inci turunun başarısızlıkla sonuçlanmasının bir numaralı sorumlusunun Esed rejimini temsil eden heyetin uzlaşmaz tutumu olduğunu vurgulayan Hariri, şöyle konuştu:

"Rejim, siyasi sürecin hiçbir aşamasında çözüme odaklı ciddi bir adım atmadı. Rejim için siyasi süreç, kendisini uluslararası topluma empoze edene kadar bir zaman kaybetme taktiğidir. Dünya, bu zalim rejim ile bir yarım yüzyıl daha yaşamaya hazır mı?"

Hariri, Esed rejiminin ülkede 10 milyondan fazla insanın yerinden edilmesi ve 1 milyona yakın kişinin ölümünden sorumlu olduğunun altını çizdi.

Uluslararası toplumun, BM barış sürecinin başarılı olması ve ülkedeki iç savaşın sona erdirilmesi için rejime baskı yapmasının şart olduğunu vurgulayan Hariri, bu baskı olmadan mevcut rejimle ülkeye barış ve huzurun gelmesinin imkansız olduğuna işaret etti.

- Pedersen'e "daha açık sözlü ol" çağrısı

Hariri, Suriyeli muhalifler olarak son 3 yıldır yaptıkları çalışmalarda Suriye Anayasa Komitesi toplantılarına odaklandıklarını, rejimin ise tam tersine sürekli gündem dışı konularla vakit harcadığını belirtti.

5'inci tur toplantılarında uzlaşmaz tarafın rejim olduğunun tüm dünyaca görüldüğüne işaret eden Hariri, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'e, Komite toplantılarına ilişkin BM Güvenlik Konseyi'ne yapacağı sunumda "daha açık sözlü" olması çağrısında bulundu.

- "2254 sayılı kararın uygulanmamasının sorumluluğu Rusya'da"

AA muhabirinin Komite'nin 6'ncı turunun akıbetine ilişkin sorusuna ise Hariri, Komite'nin yeniden toplanabilmesi için "topun şimdi Rusya'da" olduğunu vurguladı.

"Anayasa Komitesi'nin kurulma fikri Ruslar tarafından ortaya atıldı." diyen Hariri, BMGK'nın 2254 sayılı kararının (siyasi çözümün yol haritası) uygulanamamasının sorumlusunun da Rusya olduğunu vurguladı.

Hariri, rejimin 20-21 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı seçimi yapmayı öngördüğünü belirterek, "Rejim, sadece ülkede kendi içinde yapacağı seçimlere odaklandı. Son 10 yıldır şahit olduğumuz gibi siyasi sürece odaklanmıyorlar. Beşşar Esed'in yapacağı seçimlere kadar Anayasa Komitesi'nin yeni bir turunun yapılacağını düşünmüyoruz." ifadesini kullandı.

- "Soçi görüşmesi belirleyici olabilir"

Rejimin Komite toplantılarında zaman harcayarak Suriye barış sürecini "felç ettiğini" ifade eden Hariri, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen'in Şam, Tahran ve Moskova'da 6'ncı turun bir an evvel gerçekleştirilebilmesi için temaslarda bulunacağını kaydetti.

Suriye meselesi ile ilgili Astana formatının garantörü olan Türkiye, İran ve Rusya'nın, Astana formatı kapsamında Rusya'nın Soçi kentinde 16-17 Şubat'ta bir araya gelmesinin öngörüldüğünü anımsatan Hariri, bu toplantının da Komite toplantılarının geleceğinde belirleyici olabileceğine dikkati çekti.

- "Biden yönetimi ile temas halindeyiz"

Hariri, rejimin destekçilerine ilişkin bir soruya ise şöyle cevap verdi:

"Rejime birincil mali destek İran'dan geliyor. İkinci kaynak ise Rusya'dan. Ama şunu biliyoruz ki Rusya sonsuza kadar (rejime) ödeme yapamaz ve bu yüzden siyasi bir çözüm arıyor. Gelecekte sahada yeni bir istikbal görüyoruz."

Hariri, isim vermeden Suriye muhalefetinin, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin bir çok kademesiyle temas halinde olduğunu sözlerine ekledi.

- 5'inci tur "hayal kırıklığı" ile sonuçlanmıştı

BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen, 25-29 Ocak'ta yapılan Suriye Anayasa Komitesi toplantılarının 5'inci turu sonunda düzenlediği basın toplantısında ilk kez Esed rejimini temsil eden heyeti hedef almıştı.

Pedersen, sunduğu önerileri muhaliflerin eş başkanı Hadi el Bahra'nın kabul ettiğini fakat rejimin eş başkanı Ahmed Kuzbari'nin reddettiğini belirterek, "Bu hafta, (rejimin) böyle bir yaklaşımının işe yaramadığını gösterdi. Bunu değiştirmezsek (Komite toplantıları için) buluşmaya devam edemeyiz. 45 kişilik yazım ekibine artık bu şeklide devam edemeyeceğimizi söyledim. Benim için bir hayal kırıklığı oldu." ifadelerini kullanmıştı.

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