Suriyeli muhalifler, koronavirüs nedeniyle rejimin cezaevlerinde inceleme istedi

AA

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Enes el-Abde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Suriye'de de ortaya çıkması üzerine, Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nden (ICRC),Beşşar Esed rejiminin cezaevlerinde inceleme başlatmasını istedi.

SMDK'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Abde, Kovid-19 salgınının Suriye'ye de sıçraması üzerine ICRC Başkanı Peter Maurer'a, Esed rejiminin hapishanelerini ziyaret etmesi için bir mektup gönderdi.

Abde, rejim zindanlarında alıkonulan on binlerce kişinin salgına yakalanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirterek, ICRC'den tüm imkanlarını kullanarak alıkonulanların sağlık durumunu öğrenmesi ve salgının yayılıp yayılmadığının incelemesini talep etti.

SMDK Başkanı Abde, "Bu salgın cezaevlerine de sıçrayabilir. Rejim bu durumu belki de kendi lehine kullanarak tutuklulardan kurtulacaktır." dedi.

- Salgınların yayılması için en tehlikeli yerler

Uluslararası Kızılhaç Komitesi de internet sitesi üzerinden Kovid-19 salgınının cezaevlerinde yayılması riskine karşın bir mesaj yayımladı.

Mesajda, aşırı kalabalık, yetersiz havalandırma ve altyapı, kötü sağlık ve hijyen koşullarının, Kovid-19 ve tüberküloz gibi bulaşıcı hastalıkların hapishanelerde yayılmasını kolaylaştırdığı vurgulandı.

- Rejim, vaka sayısını 5 olarak açıkladı

Öte yandan Esed rejiminin haber ajansı SANA'ya göre, Esed'in kontrolündeki bölgelerde Kovid-19 taşıyan hasta sayısı 5'e yükseldi.

Buna karşın, gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe ediliyor.





