Suriyeli Muhammed'in akülü araç sevinci

AA

Saldırı sonrası geldiği Hatay'da, farklı zamanlarda 10 ameliyat geçiren ve sağ elini kaybeden Bizzo, Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi görmeye başladı.

Kızılay Hatay Toplum Merkezi ekipleri, tedavisi devam eden ve yürüme güçlüğü çeken Bizzo'nun, akülü araç talebi üzerine harekete geçti.

Kızılay Hatay Toplum Merkezi Koruma Programı Vaka Görevlisi Selçuk Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, savaş mağduru ihtiyaç sahibi bireylerin yardımına koşmaya devam ettiklerini söyledi.

Halep'te yaşadığı bombalı saldırının ardından tedavisi için Hatay'a gelen Bizzo'un akülü araç talebinin yerine getirildiğini aktaran Yılmaz, "Bizzo günlük ihtiyaçlarını kendi başına karşılayabileceği için mutluyuz. Artık daha rahat bir şekilde kimsenin yardımı olmadan dolaşabilecektir.'' dedi.