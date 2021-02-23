Suriyeli sağlıkçılar GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda sertifika programına katılacak

AA

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, bölgedeki hemşire, ebe, acil yardım ve fizik tedavi personeline GAÜN Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda eğitim verilmesi için hazırlanan protokolü GAÜN Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ile SEMA yetkilisi Dr. Samer Alosh imzaladı.

Prof. Dr. Özaydın, GAÜN'deki törende, üniversitenin çalışmalarının bölge için önemine işaret etti.

Güvenli bölgelerdeki hemşire, ebe, acil yardım ile fizik tedavi personelinin Cerablus Meslek Yüksekokulu'nda yetiştirildiği dile getiren Özaydın, "İmzalanan bu protokol kapsamında Suriye'nin güvenli bölgelerdeki sağlık personelinin mesleki gelişimlerine yönelik sertifika programları düzenleyeceğiz. Suriye'nin yeniden inşasında yükseköğretim alanında gerekli her türlü adımı atacağız." ifadelerini kullandı.

Dr. Alosh da Suriye'de derneklerine ait birçok sağlık merkezi bulunduğunu belirterek, "Bu protokolle gerçekleştireceğimiz eğitimlerle sağlıkçıların mesleki alandaki yeterliliklerini artırmayı amaçlıyoruz." bilgisini verdi.