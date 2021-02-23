Suriyeliler, Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel'in adını Bab'da yaşatacak

AA

Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab'da, Suriyeli hayırseverler tarafından inşasına başlanan imam hatip okuluna, el yapımı bombanın imhası sırasında şehit düşen Demirel'in adı verildi.Temel atma törenine, Gaziantep Vali Yardımcısı Anıl Alkal, şehidin Suriyeli meslektaşları, Bab yerel meclis üyeleri ve bölgenin ileri gelenleri katıldı.

3 katlı 32 derslikli imam hatip okulunun temel atma töreninde Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dualar edildi.

Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel, Bab şehir merkezinde etkisiz hale getirilmek istenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 4 Şubat'ta şehit olmuştu.

- "Demirel'in adı yaşayacak"

Gaziantep Vali Yardımcı Anıl Alkal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"El yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Süleyman Demirel’in adı, Bab’da Suriyeli hayırseverlerin girişimleriyle inşasına başlanan imam hatip okulunda yaşayacak. Bab’da eğitim faaliyetlerine yerel meclis ve hayırseverlerin desteği sürüyor.Buradaki çalışmalarla bölge terör eylemleriyle değil eğitim, sağlık ve iktisadi faaliyetleriyle anılacak. Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum."

- "Suriyeli ve Türkler kan kardeşidir"

Bab yerel güvenlik güçlerine mensup Suriyeli Cuma Şerif de "Bab'daki çocukları, kadınları ve Bab halkını korumak adına, patlayıcının imhası sırasında şehit olan meslektaşımız Süleyman Demirel’in adının verildiği okul, 'Suriyeli ve Türkler kan kardeşidir' mesajını, gelecek nesillere ulaştıracak." ifadelerini kullandı.

Şerif, Bab emniyet teşkilatı olarak Türk meslektaşının terör eylemini engellediği sırada şehit olmasına çok üzüldüklerini belirterek "Bölgemizde terör eylemlerini engellemek amacıyla çalışmalarımız sürüyor." dedi.