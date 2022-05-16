'Suriyelilerin ateş açtığı' iddiasına yalanlama

AA

Esenyurt Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, sosyal medyada yapılan paylaşımların asılsız olduğu belirtildi.

Olayın 1 Mayısta Çınar Mahallesi 1410 numaralı sokakta, 13-17 yaş aralığındaki Türk vatandaşı çocukların kavgasıyla başladığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Aile büyüklerinin de dahil olmasıyla yaralamalı kavgaya dönüşen olay yerine, ivedilikle ekiplerimiz intikal etmiştir. Olay yerindeki bazı şahıslar, güvenlik güçlerimizin defaatle ikazlarına rağmen, taşkınlık ve saldırılarına devam etmişlerdir. Bunun üzerine güvenlik güçlerimizce havaya uyarı ateşi açılarak, kalabalık grup kontrol altına alınmıştır. Olayın tarafı ve Türk vatandaşı olan yaşı küçük şahıslar, Esenyurt Çocuk Büro Amirliğine, yaşı büyük şahıslar ise Esenyurt Merkez Polis Merkezi Amirliğine teslim edilmiştir. Bahsi geçen olayla herhangi bir yabancı uyruklu şahsın ilgisi yoktur. İlçemizde yaşayan herkesin huzuru, güvenliği ve esenliği için güvenlik güçlerimiz 7/24 görevlerinin başındadır."