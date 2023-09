Sürme: Almanya, Kenan Yıldız ve Can Uzun'da pes etmedi - Futbol Haberleri

Sürme: Almanya, Kenan Yıldız ve Can Uzun'da pes etmedi

8 Eylül Cuma günü deplasmanda İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası eleme grubu ilk maçı öncesi Ümit Milli Takım'da Teknik Direktör Levent Sürme, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Ümit Milli Takımı'nın başında yer aldığı için büyük onur duyduğunu ifade eden Levent Sürme, "Milli duygu zaten apayrı bir şey. Bundan çok büyük zevk alıyoruz. Burada olmak hem bizim için hem de oyuncular için çok büyük bir onur" şeklinde konuştu.

"BÜYÜK BİR OYUNCU HAVUZUNA SAHİBİZ"

Oyuncu bulmakta zorluk çekmediklerini ifade eden Sürme, "Sırf Türkiye değil, Avrupa da dahil olmak üzere büyük bir oyuncu havuzuna sahibiz. Oyuncu bulmakta zorluk çekmiyoruz. Daha çok hangi oyuncular süre alıyor, hangi oyuncu nasıl bir potansiyele sahip, kariyer planlaması nasıl, hangi seviyede, bütün potansiyelini ortaya koyabiliyor mu, yüzde yüzde mü, değilse o yüzde yüzü nasıl sahaya yansıtabiliriz sadece bu soruları düşünüyoruz" dedi.

"ÜMİT MİLLİ TAKIM 23 YILDIR AVRUPA ŞAMPİYONASINA KATILAMIYOR"

Hedeflerinin Avrupa Şampiyonası olduğunu dile getiren 40 yaşındaki teknik adam, "Bizim iki tane büyük hedefimiz var. Mart'ta bu göreve geldiğimde bunu bütün oyunculara ilettik zaten. Hedeflerden bir tanesi Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Ümit Milli Takımı 23 yıldır Avrupa Şampiyonası'na katılamamış. biz de hedef olarak Avrupa Şampiyonası'na gitmek istiyoruz. Belki bundan daha önemli bir hedef daha var o da oyuncuları geliştirmek ve kariyer planlamalarında yardımcı olmak. Bu konuya hakikatten çok kafa yoruyoruz. Her oyuncuyu bireysel konuda nasıl geliştirebiliriz bunları düşünüyoruz. Tabi bunları sırf kampa geldiklerinde değil daha çok kulüplerine döndüklerinde onlara nasıl katkıda bulunabiliriz diye düşünüyoruz" diye konuştu.

"HER ZAMAN ONLARIN DİLİNDEN KONUŞMAYA BAKIYORUZ"

Avrupa'da oynayan oyuncuların kafalarında soru işaretlerinin olduğunu ifade eden Sürme, "Türkiye'de milli duygu apayrı bir şey. O şeyi ilk etapta tabi ki deniyoruz. Ama aynı zamanda oyuncuların kafalarındaki soru işareti kariyer planlamamdaki hedefe doğru gidebilir miyim, Türkiye'yi seçersem acaba ne olur? Avrupa'da oynayan oyuncuların kafalarındaki soru işareti bu. Türkiye'yi seçersem oradaki kariyerimde acaba ne olabilir. Orada aksama olabilir mi, yoksa buraya geldiğimde daha iyi yerlere gelebilir miyim. O soru işaretini yok etme amacıyla her zaman onların dilinden konuşmaya bakıyoruz" dedi.

"ALMANYA, KENAN YILDIZ VE CAN UZUN KONUSUNDA PES ETMEDİ"

Kenan Yıldız ve Can Uzun için Almanya'nın ısrarcı olduğunu söyleyen Levent Sürme, "Kenan Yıldız zaten son yıllarda bizi tercih etti. Can Uzun da aynı. Ama şunu da biliyoruz ki Almanya bu konuda pes etmedi. Geçen hafta Kenan ve Can ile telefonla konuştuğumda hala daha aradıklarını öğrendim. Almanya için oynamaya ikna etmeye çalışıyorlar. Ama sağ olsunlar oyuncularımız burayı seçtiklerinden çok eminler. Çok memnunlar. Onun için kendileri de zaten burada kalacaklarını iletmişlerdir" şeklinde konuştu.

"OYUNCUYU KENDİ YAŞ KATEGORİSİNDE BIRAKMIYORUZ"

En büyük avantajlarının oyuncuları kendi yaş kategorilerinde bırakmamaları olduğunu ifade eden Levent Sürme, "Biz tabi ki kendilerine burayı seçtiklerinde apayrı bir şey göreceklerini söylüyoruz. Burada elde ettikleri değer, orada oynamaktan daha büyük bu kesin. Çünkü 7 gün 24 saat futbol ile yatıp kalkan bir ülkeyiz. Buraya geldiklerinde kariyer planlamalarında kötü bir şey olacağını söylemiyoruz. İsterse burayı seçsin ya da başka ülkeyi seçsin, aynı kariyeri burada devam ettirebilir. Bizim en büyük avantajımız diğer ülkelere karşı bilhassa Almanya, Hollanda, Avusturya ve Norveç olsun oyuncuyu kendi yaş kategorisinde bırakmıyoruz. 18 yaşındaysa potansiyelinin yüzde yüzünü sahaya yansıtabiliyor ise oyuncuyu Ümit Milli Takımı'na çağırıyoruz. Mesela Yasin 2006'lı ama Ümit Milli Takımı'nda oynuyor. Can Uzun U19 ile oynayabilir ama biz onu Ümit Milli Takımı'na çağırıyoruz. Bunun gibi aşağı yukarı 5 tane oyuncumuz var. Cihan Çanak da U19 oynayabilir ama biz onu o yaş grubunda bırakmayıp buraya çağırıyoruz. Bu tabi ki onlara apayrı bir pencere açıyor" dedi.

"BERTUĞ VE KAZIMCAN BİZİ ÇOK ONURLANDIRIYOR"

Amaçlarının A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek olduğunu söyleyen Sürme, "Zaten Mart'tan beri görevdeyim. Bertuğ ve Kazımcan A Milli Takım'a gitti. Bu tabi ki bizi çok onurlandırıyor. Dediğim gibi bizim amacımız A Milli Takım'a oyuncu yetiştirmek, aynı zamanda da Avrupa Şampiyonası'na gitmek. Ama ilk hedefimiz A Milli olduğu için oraya oyuncu verdiğimizde çok seviniyoruz" yorumlarında bulundu.

"ELİMİZDE İKNA ETMEK İSTEDİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Türkiye ve Avrupa'da oyuncular izlediklerini söyleyen Levent Sürme, "Biz şu anda Türkiye ve Avrupa bazında 60-65 tane oyuncu takip ediyoruz. Bunları tabi ki her hafta takip etmek kolay değil. Elimizde birkaç tane ikna etmek istediğimiz veya denediğimiz oyuncular da var. Ama şu da var, bayrağın pazarlığı olmaz. İkna etmek bazen yanlış bir cümle oluyor. Kafamızdaki planlara inanacak, buraya geldiğinde de yüreğini ortaya koyacak" diye konuştu.