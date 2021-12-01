Sürmen: Biz taraftarlarla güçlüyüz

Spor Toto Süper Lig'in 2021-2022 sezonunda başarılı bir grafik sergileyen Trabzonspor´da kongre heyecanı yaşanıyor. Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, 4-5 Aralık tarihleri arasında yapılacak 78'inci Olağan Genel Kurul öncesinde açıklamalarda bulundu. Sürmen, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu´nun tek aday olarak gireceği seçimli genel kurul ile sonrasında yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

SON TESLİM YARIN 09.00´DA

Bordo-mavili kulübün yeni başkanının belirleneceği kongreye mevcut başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu dışında aday çıkmadığını söyleyen Başkan Ali Sürmen, "Diğer kurullarımız da yönetimle birlikte seçime girmektedir. O kurullarda da disiplin, sicil ve denetimde tek adaylı olarak girilmektedir. Sadece Arşiv ve Müze Kurulu´nda 2 aday bize müracaat etmiştir. Tüzük gereği en az 7 kişinin ismini, çoğunluğun arandığı birinci toplantının bir gün öncesinde bize teslim ettiler. Asıl üyelerden en az 7 kişinin teslimi gerekiyordu ve bu şartlar yerine gelmiştir. Yarın sabah 09.00´a kadar listeyi tamamlamak durumundalar" dedi.

"TARAFTARLARIMIZ SALONU DOLDURSUN"

Tek adaylı kongrelerin sakin geçtiğini belirten Sürmen, camiaya seslenerek, "Biz taraftarlarımızdan şunu bekleriz, genel kurullar dertleşme, buluşma fikir alma verme yerleridir. Hele şampiyonluğa gidilen bir süreçte, ben Divan Başkanı olarak taraftarlarımızın o salonu doldurmasını ve yönetimi desteklemesini, onlara moral vermesini beklemekteyim. Bu moral aynı zamanda takıma da yansıyacaktır" diye konuştu.

"TÜZÜĞÜ DAHA GÜÇLÜ HALE GETİRECEĞİZ"

Genel kurul sonrasında yapılacak çalışmaları anlatan Sürmen, "Divanımızın ertelenmiş bir kongresi var. Yılbaşından sonra muhtemelen yapılacak. İstişare kurulu şubat ayında yeniden seçilecek ve tüzük çalışmalarımız sayın Mahmut Ören başkanlığında devam etmektedir. Yılbaşından sonra hem şampiyonluğa giden bir takımımızı destekleyerek hayatımızı sürdüreceğiz, hem de Trabzonspor´un günün şartlarına göre tüzüğünü değiştirerek örnek tüzüğümüzü daha güçlü hale getireceğiz" ifadelerini kullandı.

"TARAFTARLARLA GÜÇLÜYÜZ"

Üst üste aldığı başarılarla şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor´un taraftarlarına da seslenen Sürmen, "Eski şampiyonluklar bize nasip oldu, gördük ama biz hiç oturduğumuzu hatırlamıyoruz. Biz hep ayakta şarkılar söylerdik. Şampiyonluğa giden yolda taraftarlar şampiyonluk şarkıları söylemek zorundadır. Onun için de taraftarlarımızı biraz daha bu konuda aktif hale gelmelerini bekliyoruz. Biz taraftarlarla güçlüyüz" dedi.