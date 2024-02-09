Sürpriz dolu anlar: Beklenmedik durumlarla karşılaşan insanların fotoğrafları
Suyunuzun bir maymun tarafından çalınması veya okulda sütünüzün katı formda olması gibi durumlara hazırlıklı olmak imkansızdır. Bu tarz tuhaf olaylar yaşayan insanlar genellikle bu anlarını internette paylaşmak isterler. İşte, sizin için beklenmedik durumla karşılaşan bazı insanların fotoğrafları...
Günlük hayatta her an herkes beklenmedik durumlarla karşılaşabilir. Bu anlar, gülümsemeye, şaşırmaya veya hatta düşüncelere dalmaya neden olabilir. Beklenmedik durumlarla karşılaşan insanlar, şaşırdıkları için anlık tepkilerini internette paylaşabilirler. İşte, beklenmedik durumlarla karşılaşan insanların fotoğrafları ve durum hakkındaki yorumları...
''Arkadaşıma istediği pizzayı seçebileceğini söylemiştim, içerisine çilek ekletmeye karar vereceğini bilseydim kararı ona bırakmazdım.''
''İnternetten aldığım pantolon güvenlik parçasıyla birlikte geldi, nasıl giyeceğim?''
''Patates kızartmam için fazladan sos istedim ve bana büyük bir bardak dolusu sos verdiler.''
''Peynirin bıçağımı kıracak kadar sert olmasını beklemiyordum.''
''Sıcak havada yürüyüş yapıyordum, tepedeyken bir maymun suyumu çaldı ve gözümün önümde içmeye başladı.''
''Bugün okul yemekhanesinde süt aldığımı düşünüyordum, bu katı form nasıl süt olabilir?''
''Geçen hafta aldığım ikinci el ceketin cebinden 1944 yılına ait bir tren bileti çıktı.''
''Ağacımdan topladığım limona bakın!''
''İçinden iki tane çıkan çikolatanın bir tanesinin dışını kaplamayı unutmuşlar.''
''4 yapraklı yonca bulmak genelde zordur ancak bu fotoğrafta neredeyse hepsi 4 yapraklı, çok şaşırdım.''
''Taşımın içinden taş çıktı.''
''Dairemin duvarında Satürn gezegeninin görseli olduğunu bugün fark ettim.''
''Makarna paketini açmaya çalışırken patlatabileceğim hiç aklıma gelmezdi.''
''Yemek sipariş etmiştim, boş bir kutu yollanmasını hiç beklemiyordum.''
Kaynak: Reddit