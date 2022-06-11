Analistler, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri öncesinde yatırımcıların temkinli hareket ettiğini kaydederek, altının ons fiyatının dar bantta hareket ettiğini söyledi.

ABD'de enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor. Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendirebileceği öngörülüyor.

Yurt içinde ise ekonomi yönetiminin finansal istikrarı güçlendirmek için attığı adımların yatırımcıların odağına yerleştiğini aktaran analistler, bugün ayrıca Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının takip edileceğini ifade etti.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.830 doların destek, 1.890 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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