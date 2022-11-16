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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı

Galatasaray'da son haftalarda sergilediği performansla dikkat çeken Mauro Icardi, eşi Wanda Nara ile yaşadığı çalkantılı ilişkisiyle de gündemden düşmüyor. Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada ise Icardi ile resmen boşandıklarını duyurdu

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  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

    Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarında attığı goller ve sergilediği performansla eski günlerine dönüş sinyalleri verdi. 
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    İkilinin son dönemdeki çalkantılı ilişkisi, magazin basınının da gündeminde sık sık yer buluyor.
  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

    Arjantin basınında yer alan  haberlere göre Icardi ve Wanda Nara, Dünya Kupası nedeniyle verilen arayı Maldivler'de tatil yaparak geçirdi.
  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

    Ayrılık sürecinde barış için zeytin dalını Icardi'nin uzattığı ve geçtiğimiz günlerde İstanbul'a gelen Wanda Nara'yı içi gül yapraklarıyla dolu bir limuzunle aldığı ifade edildi.
  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

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  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

    Wanda Nara, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mauro Icardi ile resmen boşandıklarını duyurdu.

     
  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

     Wanda Nara söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

    "Mauro Icardi ile boşanma sözleşmesini imzaladık. Mauro imzalamak istemedi, onun için çok zor oldu. Benim için de zordu. Çünkü, Mauro'yu hala çok seviyorum. Ancak, işler iyi gitmiyordu. Evde ağır bir atmosfer vardı, her şey zorlaşmıştı ve bunu sona erdirmek istedim.
  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

    İş hayatına dönmek istedim, Icardi bunu istemedi. Günde 2 saat idman yapıyor, kalan vaktini evde geçiriyor. Çocuklarla ilgilenmek için bana yardım edebilir değil mi? Ama Icardi kariyer yapmak isteyen kadınların ayrımcılığa uğradığı futbol dünyasının içinde yaşıyor"

     
  • Sürpriz gelişme! Mauro Icardi ve Wanda Nara resmen boşandı... - Spor Haberleri

    Wanda Nara'nın Arjantin'in ünlü rapçisi L-Gante ile ilişki yaşadığı belirtiliyor. 

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