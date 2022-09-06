YASAK ELMA YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yasak Elma dizisinin yeni sezon tarihi için henüz bir açıklama yapılmadı. Geçtiğimiz yıl yeni sezona 13 Eylül'de başlayan dizinin bu yıl da yine Eylül ayı ortalarında başlaması bekleniyor.