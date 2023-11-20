Haberler Televizyon SÜRPRİZ VEDA | MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı gitti? 19 Kasım 2023 Pazar MasterChef kim veda etti?

MasterChef All Star'da eleme heyecanı! 19 Kasım MasterChef kim elendi? MasterChef All Star yarışmasında mücadele hız kesmeden devam ediyor. Hafta boyunca eleme potasına giren tüm yarışmacılar dün akşam yarışmada kalmak için kıyasıya rekabet etti. Haftanın son eleme adayı Esra olmuştu. Bu haftanın elenen ismi ise şeflerin oylarıyla gecenin sonunda netlik kazandı. Peki, MasterChef'te kim elendi, kim gitti? İşte 19 Kasım 2023 Pazar günü MasterChef All Star'a veda eden isim... Habertürk Giriş: 20.11.2023 - 09:54 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:54 facebook

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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı sona erdi. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacının kim olacağı sorgulamaları başladı. İşte 19 Kasım 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...

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MASTERCHEF'TE ELEME HEYECANI! MasterChef'te heyecan devam ediyor. İlk turda Esra, Dilara, Ayaz, Eren, Batuhan, Hasan, Tolga kıyasıya mücadele verdi. Hasan, Dilara ve Eren ilk turda başarılı tabak yapan isimler olurken; Esra, Ayaz, Batuhan ve Tolga ise ikinci turda mücadelesine devam etti. İkinci turun sonunda birinci olan isim Tolga oldu. İkinci en başarılı tabağı yapan isim ise Esra oldu.