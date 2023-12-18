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MasterChef'te heyecanlı eleme gecesi heyecanı sona erdi. Bu hafta kimin elendiği izleyiciler tarafından merak konusu oldu. Hafta boyu kıyasıya geçen mücadelenin sonunda haftanın son gününde MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu. Peki, MasterChef'te kim elendi? İşte 17 Aralık 2023 Pazar MasterChef elenen yarışmacı ile ilgili detaylar...