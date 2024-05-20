Survivor'da kim elendi? 20 Mayıs 2024 Survivor All Star'da kim gitti?
Survivor All Star'da eleme heyecanı yaşandı. Eleme potasında yer alan; Merve, Özgür, Nagihan ve Hilmi Cem Survivor yeni bölümünde eleme düellosunda adada kalma mücadelesi verdi. Eleme düellosunu kaybeden yarışmacı adaya ve Survivor hayallerine veda etti. İşte 20 Mayıs 2024 Pazartesi Survivor'da elenen yarışmacı...
Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden son isim...
SURVİVOR'DA KİM ELENDİ 20 MAYIS?
Survivor'da eleme gecesinde bir yarışmacı adaya ve hayallerine veda edecek. Merve ve Nagihan eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Final düellosunda Merve Nagihan karşısında 5-0'lık skorla galip gelirken, Nagihan bu sonuca göre Survivor'da elenen son isim oldu.
ELEME POTASINDA KİMLER VAR?
Merve
Özgür
Nagihan
Hilmi Cem