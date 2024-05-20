Survivor'da eleme düellosu için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Haftanın eleme adayları, eleme düellosunda karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen eleme düellosunda, eleme potasında yer alan bir yarışmacı Survivor'a veda etti. Peki, "Survivor kim elendi, kim gitti? 20 Mayıs Survivor eleme düellosunu kim kazandı?" İşte Survivor'da adaya veda eden son isim...