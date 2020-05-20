Suruç'taki canlı bomba saldırısı davasına devam edildi

AA

Şanlıurfa 5. Ağır Ceza Mahkemesinde davanın 14'üncü duruşması gerçekleştirildi.

Duruşmaya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sadece davaya müdahil olan avukat katıldı.

Davanın tek tutuklu sanığı Yakup Şahin, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada, önceki savunmasını tekrarladığını ifade etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, ikisi firari 3 sanık hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme, silahlı terör örgütüne üye olma, tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürme" suçlarından 34'er kez, "tasarlayarak ve yangın, su baskını, tahrip, batırma, bombalama ya da nükleer, biyolojik, kimyasal silah kullanarak öldürmeye teşebbüs" suçlarından da 70'er defa olmak üzere Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince 104'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmişti.