Ölümlü seçim kavgasına 4 tutuklama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Suruç’ta seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
ABONE OL

Suruç’ta 4 kişinin öldüğü seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde 24 Haziran 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 4’ü tutuklanırken 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suruç’ta seçim kavgasıyla ilgili 4 kişi tutuklandı
Ölümlü seçim kavgasına 4 tutuklama
0:00 / 0:00
İHA

24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şenyaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız’ın yakınları ile Şenyaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şenyaşar, oğulları Celal Şenyaşar ve Adil Şenyaşar ile Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı.

Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı.

Emniyete götürülen zanlılardan 2’si ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra dün adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti.

Hakim karşısına çıkarılan ve aralarında Milletvekili İbrahim Halil Yıldız’ın ağabeyinin bulunduğu 4 kişi “Kasten adam öldürme ve Delilleri karartma” suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kadıköy’ün Boğa Heykeli bakıma alındı
GÜNDEM Kadıköy’ün Boğa Heykeli bakıma alındı
Son dakika: Ayrılmak isteyince çocuklarının gözü önünde bıçaklandı
GÜNDEM Ayrılmak isteyince çocuklarının gözü önünde ...
EKPSS 2022 saat kaçta bitecek? Adaylar dikkat: başlıyor! EKPSS sınav giriş belgesi çıkarma ekranı - ÖSYM
GÜNDEM EKPSS heyecanı! İşte bitiş saati
İstanbul’da bir polis memuru şehit oldu
GÜNDEM İstanbul’da bir polis memuru şehit oldu
Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
GÜNDEM Datça açıklarında 4.4 büyüklüğünde deprem
3 bölgede sağanak var!
GÜNDEM 3 bölgede sağanak, 1 bölgede toz taşınımı!
Yalova’da kereste fabrikasında korkutan yangın
GÜNDEM Yalova’da kereste fabrikasında korkutan yangın
Akşener'den Paylan'ın teklifine tepki
GÜNDEM Akşener'den Paylan'ın teklifine tepki
13 yaşındaki şüphelinin sabıkası yaşından çok
GÜNDEM Sabıkası yaşından büyük
Hatay'ın İskenderun ilçesinde yolcu minibüsü takla attı
GÜNDEM Yolcu minibüsü takla attı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.