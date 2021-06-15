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HaberlerGündem3. SayfaSON DAKİKA: Ankara'nın göbeğinde yaşam savaşı - VİDEO HABER
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Başkent'te vatandaşlar sel sonrası sular altında kalan araçta mahsur kaldı

Türkiye'yi etkisi altına alan şiddetli sağanak yağış, dün Ankara'da da korkutan görüntülere yol açtı. Kentte kamyonunda mahsur kalan bir sürücü, halat yardımıyla yüzerek kurtuldu

SON DAKİKA: Ankara'nın göbeğinde yaşam savaşı - VİDEO HABER
Sürücü halatla yüzerek kurtuldu!
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Genel

Başkent'te sağanak yağış, dün en çok Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi. Sağanak nedeniyle bölgede göletler oluştu.

Suyla kaplanan bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için çaba harcadı.

Bir kişi, büyük bölümü suya gömülen kamyonete yüzerek ulaştı. Bu sırada sürücü de halat yardımıyla yüzerek kurtuldu. Bir kişinin de hurda kapıyı sandal gibi kullanarak, suya gömülen araçların arasında ilerleyip, kendi aracına ulaşmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu. Bölgedeki bir iş merkezini de su bastı.

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