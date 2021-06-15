Sürücü halatla yüzerek kurtuldu! 0:00 / 0:00

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Başkent'te sağanak yağış, dün en çok Yenimahalle ilçesinde yan yana bulunan İvedik ve Ostim sanayi sitelerini etkiledi. Sağanak nedeniyle bölgede göletler oluştu.

Suyla kaplanan bölgede çok sayıda araç mahsur kaldı. Sürücüler suya gömülen araçlarını ve içindeki eşyalarını kurtarabilmek için çaba harcadı.

Bir kişi, büyük bölümü suya gömülen kamyonete yüzerek ulaştı. Bu sırada sürücü de halat yardımıyla yüzerek kurtuldu. Bir kişinin de hurda kapıyı sandal gibi kullanarak, suya gömülen araçların arasında ilerleyip, kendi aracına ulaşmaya çalışması ilginç görüntü oluşturdu. Bölgedeki bir iş merkezini de su bastı.