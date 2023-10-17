Tekirdağ'da bir kişi otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu
Tekirdağ'da bir kişi, park halindeki otomobilin sürücü koltuğunda ölü bulundu
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesi Çınarlı Mahallesi Donanma Sokak'ta, park halindeki otomobilde sürücü koltuğundaki kişinin hareketsiz olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği kişinin Adem Karatepe (54) olduğu belirlendi.
Cenaze, savcının incelemesinin ardından otopsi için Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.