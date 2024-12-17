Sürücüleri AFAD ekipleri kurtardı

Adıyaman'da mahsur kalan sürücüleri AFAD kurtardı
Adıyaman'da kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kalan sürücüler, AFAD ekiplerince kurtarıldı
Adıyaman-Çelikhan kara yolu Recep köyü yakınlarında akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı.
Sürücüler, köy merkezini diğer yerleşim yerlerine bağlayan yollarda biriken kar nedeniyle mahsur kaldı.
Bölgeye sevk edilen AFAD ve İl Özel İdareye bağlı ekipler, mahsur kalan araçları halat yardımıyla çekerek kurtardı.
Bölgede yolların ulaşıma kapanmaması için çalışmalar tamamlandı.