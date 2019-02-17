İçedeki Zafer Mahallesi Mevlevihane Caddesi ile Himaye-i Eftal Sokağı´nın kesiştiği noktada, ortasında binaların yer aldığı 2 yolun farklı noktalarına yerleştirilen trafik levhaları sürücülerin kafalarını karıştırdı.



DHA'nın haberine göre, sokak üzerinde hem Mevlevihane Caddesi´ne hem de Himaye-i Eftal Sokağı´nı işaret eden yön levhalarının üst kısmında ise girilemez levhasının yer alması araçlarıyla bölgeye gelen sürücülerin, yön levhalarının 2 yolda hangi yönün kapalı, hangi yönün ise ters yön olduğuna karar vermekte zorlandı.

Sürücülerin tepkileri üzerine Himaye-i Eftal Sokağı´nı işaret eden `girilmez´ levhasını, Mevlevihane Caddesi üzerindeki `yön´ işareti levhasını kaldırdı.