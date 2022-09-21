Sürücülerin kestirme yol uyanıklığı 0:00 / 0:00

Özellikle trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen sürücüler, sitenin yollarını kullanmayı tercih ediyor.

Habertürk Ankara'nın haberine göre, Angora Evleri Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Taşdemir ise, site sakinleri olarak durumdan rahatsız olduklarını belirtti.

Taşdemir, “Burası anayol gibi kullanılıyor. Kestirme yol olarak bu yolun kullanılması çok ciddi trafik yoğunluğuna ve riske neden oluyor” dedi.

"HIZ KONTROLÜ YAPILMALI"

Angora Evleri’nde yaşayanlar, site içi trafiğin tıkandığını, bazı durumlarda ise aşırı hızlı araçlar nedeni ile kaza riskinin oluştuğunu vurguladı.

Taşdemir, gerekli önlemlerin alınması için yetkililer ile görüştüklerini söyledi. Site içi hız kontrolünün önemine dikkat çeken Taşdemir, “Işıklandırma sisteminin yapılması, uygun yerlerde hız kasislerinin yapılması, çok hızlı araba sürenler olduğu için hız sınırını belirleyen levhaların konulması, radar ile hız kontrolü yapılması gibi önlemler buradaki trafik akışını daha düzenli ve daha kontrollü bir hale getirir” diye konuştu.