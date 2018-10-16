Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi, Bursa-İzmir karayolunun Göçmen konutları mevkiinde meydana geldi. Bursa'dan Karacabey istikametine giden Esra Acar yönetimindeki 16 KE 912 plakalı otomobil, aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine ardından da üst geçidin ayağına çarparak durabildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Esra Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Acar'ın cesedi, itfaiyenin çalışmasıyla otomobilden çıkarıldı.

Polis ekipleri, otomobilde yaptığı inceleme sonucunda hız kadranının 180 kilometrede takılı kaldığı belirledi. Kazayı haber alarak olay yerine gelen sürücünün yakınları ise sinir krizi geçirdi.

2 çocuk annesi olduğu öğrenilen Acar'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Esra A.'nın cenazesi morga kaldırıldı. Acı haberi alan eşi de olay yerine geldiğinde gözyaşlarına boğuldu.

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