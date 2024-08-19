Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı | Son dakika haberleri

Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı | Son dakika haberleri

Sürücüsü fenalaşan otomobil, yayaya ve iki araca çarptı Zonguldak'ta sürücüsü fenalaşan seyir halindeki otomobil, önce bir yayaya ardından da iki araca çarptı. Kazada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Anadolu Ajansı Giriş: 19.08.2024 - 17:33 Güncelleme: 19.08.2024 - 17:33 facebook

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