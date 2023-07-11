Sürücüsünün çalıştırdığı araç alev topuna döndü!

Maltepe'de park halindeki otomobil, sürücüsünün çalıştırdığı sırada alev aldı. Yanmaya başlayan otomobil, biranda hareket ederek kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi.

DHA'nın haberine göre yangın, saat 08.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Kaya Ağdaş, park halindeki aracına binerek çalıştırdı. O sırada otomobilin motor kısmı biranda alev aldı.

Yanan otomobil hareket ederken, sürücü Ağdaş araçtan indi. Yanarak ilerleyen otomobil, kapalı olan tekstil atölyesinin tentesine çarparak durabildi. REKLAM İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan aracı söndürdü.