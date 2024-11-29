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        Haberler Gündem Sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, emniyet şeridindeki kamyonete çarptı: 5 yaralı - Güncel haberler

        Hatalı sollama yaptı! Kamyonete çarptı: 5 yaralı

        İzmir'de sürücüsünün hatalı sollama yaptığı otomobil, sağ şeritte duran kamyonete çarptı. Kazada, otomobildeki 5 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2024 - 01:25 Güncelleme: 29.11.2024 - 01:25
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        Hatalı sollama yaparak kamyonete çarptı: 5 yaralı
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        Kaza, saat 22.30 sıralarında Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi'nde meydana geldi.

        İddiaya göre, Konak istikametine doğru seyir halinde olan İ.A. yönetimindeki otomobil, orta şeritte seyir halinde olan belediye otobüsünün sağından geçti.

        Otomobil, belediye otobüsünün sağ tarafına sürtüp, ardından emniyet şeridinde arıza nedeniyle duran Eser E. Yönetimindeki kamyonete arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yapan otomobilde sıkışan 5 kişi, itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıp, sağlık görevlilerine teslim edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılıp tedaviye alınırken, otomobil ve kamyonet çekici yardımıyla kaza yerinden kaldırıldı.

        Kamyonet sürücüsü Eser E. ifadesi alınmak üzere emniyete götürülürken, kazayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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