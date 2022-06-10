Sürücüsüz araçlara 130 km hız sınırı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Otomobil
ABONE OL

Sürücüsüz araçlara 130 km hız sınırı

Birleşmiş Milletler (BM) yönetmeliğinde yapılması planlanan değişiklik tasarısıyla, ilk olarak 2020'de ABD ve Çin'de taksi şeklinde trafiğe çıkan sürücüsüz (otonom) arabaların hız sınırının saatte 130 kilometreye çıkarılması hedefleniyor

Sürücüsüz araçlara 130 km hız sınırı
AA

BM Avrupa Ekonomik Komisyonu'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Otonom ve Bağlantılı Araçlar Üzerinde Çalışma Grubu, otonom arabaların trafiğe çıkma şartlarına yönelik BM'nin Haziran 2020'de onayladığı 157 sayılı yönetmeliğin değiştirilmesi için tasarı hazırladı.

Tasarıya göre otonom araçların hız sınırı, belirli şartlar altında saatte 60'tan 130 kilometreye çıkarılacak.

Tasarının 21-24 Haziran'daki Dünya Araç Yönetmelikleri Uyumu Forumu'nda kabul edilmesi bekleniyor.

Değişikliğin onaylanması halinde yeni hız sınırı uygulaması Ocak 2023'ten itibaren uygulamaya konulacak.

BELİRLİ ŞARTLAR ALTINDA ARTIRILACAK

Bu kapsamda otonom arabaların hız sınırı sadece yaya ve bisikletlilerin bulunmadığı, gidiş ve dönüş şeridi arasında bariyer bulunan yollarda artırılabilecek.

Ayrıca hız sınırının artırılabilmesi için, aracın otonomluk seviyesi fark etmeksizin yan koltuktaki sürücünün istediği zaman araca müdahale etme imkanı bulunması gerekecek.

Tasarıda otonom araçlar için belirlenen performans standartlarının yerine getirilmesi, araçların bulundukları bölgede trafik kurallarına uygun programlanması ve sürüş anını kayda alan "kara kutu" niteliğindeki Otonom Sürüş Veri Depolama Sisteminin aktifleştirilmesi de hız sınırını 130 kilometreye çıkarabilmek için aranan şartlar arasında.

İlk olarak ABD'li Waymo firmasının Aralık 2020'de "sürücüsüz taksi" konseptiyle piyasaya sürdüğü otonom arabalar, Otomotiv Mühendisleri Birliği'nin belirlediği 5 otomasyon seviyesinin 3 ve sonrasını kapsıyor.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mercedes-Benz'den Türkiye kararı
OTOMOBİL Otobüs testlerini Türkiye'de yapacak
'Otomobile sahip olma maliyeti yüzde 100 arttı'
OTOMOBİL 'Otomobilin maliyeti yüzde 100 arttı'
Bursalı Doblo artık İspanya'da üretilecek! - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Bursalı Doblo İspanya'ya transfer oldu!
Otomotivde yeni dizel skandalı! Stellantis 300 milyon dolarlık ceza - Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Otomotivde yeni dizel skandalı!
Araç kiralama sektöründen 6.6 milyar TL’lik yatırım
OTOMOBİL 'Potansiyelimiz var, araç yok'
Mercedes-Benz en çok satılan modelini yeniledi!
OTOMOBİL En çok satılan modelini yeniledi!
Otomobilde yeni model yağmuru! En son çıkan otomobil modelleri neler? - Güncel Otomobil Haberleri
OTOMOBİL Otomobilde yeni model yağmuru!
Otomotiv ihracatı mayısta yükseldi
OTOMOBİL Mayısta otomotiv ihracatı yükseldi
Elektrikli araçlar için üretimini dörde katlayacak
OTOMOBİL Batarya üretimini dörde katlayacak
Japon otomobil üretiminde düşüş
OTOMOBİL Japon firmaların otomobil üretiminde düşüş

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.