Turkcell Teknoloji Zirvesi'nde, başta Turkcell olmak üzere bir çok firma kendi teknolojilerini katılımcılara sergiledi. Zirvede görücüye çıkan teknolojiler arasında en dikkat çekenlerden birisi ise Ericsson'un geliştirdiği otonom araç oldu.
Etkinliğe katılanların yoğun ilgi gösterdiği aracı, biz de deneyimleme fırsatı bulduk. Ericsson Türkiye Genel Müdürü Işıl Yalçın ve Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş ile testini gerçekleştirdiğimiz araç hakkında, her iki isimden de önemli bilgiler öğrendik.
Ericsson'un geliştirdiği araç, elektrik ile çalışıyor ve tam şarj ile 100 kilometre kadar yol gidebiliyor. Işıl Yalçın'ın verdiği bilgiye göre, toplu taşımaya yönelik üretilen otonom araç şebeke bağlantısında 10 saat içinde şarj olabiliyor.
EZ10 isimi verilen aracın, kullanıma hazır olduğunun altını çizen Yalçın, otonom aracın şimdilik trafiğe kapalı alanlarda, yakın bir gelecekte ise şehirlerde kendine kullanım alanı bulacağını kaydetti.
Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ömer Barbaros Yiş de, Ericsson ile işbirliğini artıracaklarını belirterek, mobilite çözümlerini önümüzdeki dönemde farklı alanlara taşıyacaklarının bilgisini paylaştı.
Ömer Barbaros Yiş, "Dünyada en fazla öne çıkan yeni teknolojilerinden biri de hiç şüphe yok ki sürücüsüz araçlar. Özellikle 5G’nin hayata geçmesiyle birlikte sürücüsüz araçlar büyük önem kazanacak. Şu anda dünyanın en çok kullanılan sürücüsüz servis aracı unvanına sahip EZ10 Türkiye’de ilk kez Teknoloji Zirvesi’yle görücüye çıktı" dedi.
YOLUNU 5G İLE BULUYOR
Zirvede sergilenen demo deneyim alanında ziyaretçilerin beğenisine sunulan EZ10'un, Turkcell'in düşük gecikmeli 5G bağlantısı ile ilerlediğini gözlemledik.
Aracın tamamen elektrikli olması sebebiyle yolculuk sırasında herhangi bir motor sesi ortaya çıkmaması ise, yüksek hacimli içten yanmalı motorlara sahip günümüz toplu taşıma araçlarının çıkardığı ses ile karşılaştırıldığında, gelecekte şehirlerin daha sessiz birer yaşam merkezlerine dönüşebileceğini sinyalini verdi.
Bilgisayara yazılımının kontrol ettiği araç, üzerindeki sensörler vasıtasıyla çevresindeki nesneleri algılıyor ve potansiyel kazaları kendi kendine önlüyor.
Herhangi bir direksiyon barındırmayan ve bu sayede insan müdahalesine kapalı olan EZ10'un, dur kalklarda ise sarsıntısız bir yapı sergilediğini deneyimledik.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.