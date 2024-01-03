Sürücüsüz yerli tren seti raylara çıkmaya hazır İstanbul Havalimanı Metrosu sürücüsüz yerli tren setinin raylara çıkmaya hazır olduğu açıklandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Milli ve yerli elektrikli tren seti projemizde seri üretime başladık" ifadelerini kullandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Türkiye Yüzyıl’ına raylı sistem üreticileri arasında en üst sınıfta yer alarak başlamanın gururunu yaşıyoruz. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız TOGG’a kavuştuğumuz gibi ‘yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk” dedi.

Bakan Uraloğlu, Ankara Sincan’da düzenlenen ‘İstanbul Havalimanı Metrosu Sürücüsüz Yerli Metro Seti Teslim Töreni’ne katıldı. Törende konuşan Uraloğlu, katma değer üreten, yüksek teknolojili ve özgün tasarımlı ürünlerle küresel pazarda yer edinmiş bir Türkiye olmanın önünde hiçbir engel olmadığını ifade etti.

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2023 YILINDA ‘YERLİ VE MİLLİ PROJELERİMİZİ’ HAYATA GEÇİRDİK

Tüm projelerde ‘yerlilik ve millilik’ hususunu ön planda tuttuklarını ifade eden Uraloğlu, “2023 yılı Nisan ayında ilk ‘Milli Elektrikli Tren Setleri’mizi hizmete aldığımız, Eylül ayında yüzde 70 yerlilik oranı ile üretilen yerli ve milli sürücüsüz metro aracımızı raylara indirdiğimiz ve şimdi de Halkalı- İstanbul Havalimanı- Gayrettepe metro hatlarında kullanılacak ilk sürücüsüz yerli metro setimizi teslim alarak taçlandırdığımız bir yıl oldu. 2023 yılında Türkiye Yüzyılı’na yakışır bir başlangıç yaparak yerli aracımız TOGG’a kavuştuğumuz gibi yerli ve milli sürücüsüz metro setlerimize de kavuştuk” şeklinde konuştu. YERLİ METRO SETİ ‘HALKALI-İSTANBUL HAVALİMANI’ VE ‘GAYRETTEPE-İSTANBUL HAVALİMANI’ METRO HATLARINDA KULLANILACAK 2023 yılında İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metrosu’nda bir ilk yaşandığını da hatırlatan Uraloğlu, “Yerli ve milli metro sinyalizasyon sistemlerini kullanmaya başladık. Şimdi, teslim aldığımız sürücüsüz yerli metro setimizi de Halkalı-İstanbul Havalimanı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hatlarımızda kullanacağız” diye konuştu. 2024 YILI İLK ÇEYREĞİNDE ‘KÂĞITHANE-GAYRETTEPE’ KISMINI DA AÇACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile İstanbul Havalimanı-Gayrettepe metro hattının, İstanbul Havalimanı-Kağıthane kısmını İstanbulluların hizmetine açmış olduklarını anımsatan Uraloğlu, 2024 yılı ilk çeyreğinde Kağıthane-Gayrettepe kısmını da açmayı planladıklarını kaydetti. REKLAM ‘İSTANBUL HAVALİMANI-KAYAŞEHİR’ KESİMİDE MART AYINDAN ÖNCE HİZMETE ALINACAK İstanbul Havalimanı-Halkalı metro hattının yapım çalışmalarının ise tüm hızıyla sürdüğünü belirten Uraloğlu, ”Hattımızın 24 km uzunluğundaki ‘İstanbul Havalimanı-Kayaşehir’ kesimini de 2024 Yılı Mart ayından önce hizmete almayı hedefliyoruz. Bu hatlarda kullanacağımız 25 metro setinin ilk 10 seti acil ihtiyaç nedeniyle yurtdışından getirmiştik. Bu araçlar ilk etapta sürücülü olarak tasarlandı ve şu anda ‘İstanbul Havalimanı-Kâğıthane’ arasında başarıyla hizmet veriyorlar.” ifadelerini kullandı. ÇALIŞAN 10 METRO SETİNİ DE ‘SÜRÜCÜSÜZ SİNYAL SİSTEMİ’NE UYGUN HALE GETİRECEĞİZ Uraloğlu, “10 setin devamındaki 15 seti ise yüzde 60 yerlilik şartıyla şu an sizlerle bir araya geldiğimiz tesislerde üretiyoruz ve İstanbul Havalimanı metrosunda kullanılacak ilk treni bugün teslim almanın mutluluğunu yaşıyoruz. Geri kalan 14 setin tamamını da 2024 yılı içerisinde teslim alacağız. Bu setlerin tedarik sürecinin tamamlanmasının ardından şu anda çalışan 10 metro setini de modernize ederek ‘Sürücüsüz Sinyal Sistemi’ne uygun hale getireceğiz.” açıklamasında bulundu. METRO MOTORUNU ‘YERLİ SANAYİ’ KAYNAKLI ÜRETİYORUZ

Bugün teslim alınan yüzde 60 yerlilikle üretilen ilk aracın 9 ay gibi kısa bir süre içinde tamamlandığına dikkati çeken Uraloğlu, “Metro setlerindeki yüzde 60 yerlilik payı olan ekipmanlar arasında; motor, araç gövdesi ve körük, ısıtma havalandırma ve klima, aydınlatma ve yardımcı güç sistemi gibi çok önemli bileşenler bulunuyor. Üstelik ilk defa bu projeyle metro motorunu yerlileştiriyoruz. Motor içeriğindeki bileşenlerin yüzde 73’ünü yerli sanayi kaynaklı üretiyoruz.” dedi. REKLAM ‘GAYRETTEPE VE HALKALI’DAN İSTANBUL HAVALİMANI’NA’ ULAŞIM 30 DAKİKA Sürücüsüz araçların çevreye ve trafiğe olumlu etkileri olacağını ifade eden Uraloğlu, “1.142 kişi taşıma kapasitesine sahip ve tasarım hızı saatte 132 km olan bu sürücüsüz araçlarımız metro hattı içerisinde 120 km hızla hareket edecektir. Bu hız ile araçlarımız Gayrettepe ve Halkalı güzergâhlarından İstanbul Havalimanı’na ulaşımı 30 dakikaya düşürmekte ve şehir içi kara yolu trafik yükünü önemli oranda azaltmaktadır” değerlendirmesinde bulundu. ANLIK OLARAK TAKİP EDİLMESİ SAĞLANACAK Sürücüsüz araçlar için yaşanabilecek her türlü olumsuz durum için önlem alındığını kaydeden Uraloğlu, “Araçlarımızın tüm hareketi, kapılarının açılıp kapanması, herhangi bir personel olmaksızın tamamen otomatik olacak. Araçlar bütün bir işletme boyunca kontrol merkezi ile kendi bilgilerini paylaşarak anlık olarak takip edilmesini de sağlayacak” şeklinde konuştu. İŞİTME ENGELLİ VATANDAŞLARIMIZ İÇİN LCD EKRANLAR YERLEŞTİRİLDİ Uraloğlu, metro setlerinde; sesli ve görsel yolcu bilgilendirme, acil bir durumda haberleşme sistemleri, kapalı devre kamera sistemleri, özel bagaj taşıma bölümleri, engelli yolcular için güvenli alanların da mevcut olduğunu belirtti. Uraloğlu, “İşitme engelli vatandaşlarımızın anonsları okuyabilmesi için özel LCD ekranlar da vagon içine yerleştirildi. Ayrıca İstanbul Havalimanı ile seyahat edecek yolcularımız da havalimanı uçuş bilgilerini araç içerisinde takip edebilecekler.“ ifadelerine yer verdi. İHTİYAÇ DUYULAN KAYNAK 22,6 AVRO

Uraloğlu konuşmasında ayrıca, kamu ve özel sektör bazında ‘Raylı Sistem Araçları’ ihtiyacının belirlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalarda, 2035 yılına kadar Türkiye’nin ihtiyaçlarını belirlediklerini ve verimli bir işletmecilik için ihtiyaç duyulan kaynağın 22,6 milyar avro olduğunu bildirdi. ‘MİLLİ VE YERLİ ELEKTRİKLİ TREN SETİ’ PROJEMİZDE SERİ ÜRETİME BAŞLADIK Uraloğlu, Türkiye’nin saatte 160 km hıza sahip ‘Yeni Sakarya’ ismini verilen ilk ‘Milli ve Yerli Elektrikli Tren Seti’ Projesinde, 2 prototip setin tamamlanarak hizmete sunulduğunu, seri üretime başlandığını ve 2030 yılına kadar bu tren setlerinin sayısını 56’ya tamamlamayı planladıklarını kaydetti. ‘MİLLİ ELEKTRİKLİ HIZLI TREN SETİ’ PROJESİ’NDE TASARIM ÇALIŞMALARINDA SONA GELİNDİ Saatte 225 km hıza sahip ‘Milli Elektrikli Hızlı Tren Seti’ Projesinde de tasarım çalışmalarında son aşamaya geldiklerini ifade eden Uraloğlu, “2024 yılında prototip üretimin tamamlanmasını planlıyoruz” diye konuştu. “Eskişehir 5000 Milli Elektrikli Anahat Lokomotifi Projesi’nde de prototip imalatını tamamlayarak raylara indirdik” diyen Uraloğlu, “Milli Banliyö Tren Seti Prototip araç üretimi çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu,“Milli tren vizyonu ile milli banliyo ve hızlı tren projesinde cer motoru, cer konvertörü ve tren kontrol yazılımını da TÜBİTAK-RUTE ile birlikte TÜRASAŞ markalı olarak geliştiriyoruz. Artık ASPİLSAN tarafından yüzde 51 yerlilik oranıyla üretilen ilk ihtiyaç aküsü bataryalarına sahip metro araçları da kullanacağız.” açıklamasında bulundu. Uraloğlu ayrıca, beraberindeki heyetle birlikte sürücüsüz yerli metro setini inceledi ve çalışmalarla ilgili bilgi aldı.