Araç içi kamera ve navigasyon sistemleri üreticisi Mio, geliştirdiği ADAS (Gelişmiş Sürücü Destek Sistemleri) sistemlerini tanıttı. Söz konusu sistem ile araçlarda acil ve tehlike oluşturabilecek durumlarda sürücüyü uyarmayı ve kazaları önlemek hedefleniyor.

MiTAC International Corp. iştiraklarından olan şirketin gelişmiş sürücü destek sistemi, Önden Çarpışma Uyarı Sistemi (FCWS), Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi (LDWS) ve Yorgunluk Uyarısı (FA) gibi yardımcı asistanlar sunuyor.

'YORGUNLUĞU TESPİT EDİYOR'

Önden Çarpışma Uyarı Sistemi'nde (FCWS),trafikte ilerlerken öndeki araca yaklaşıldığında mesafe uyarısı veriliyor. Öndeki araç durmuş ise sesli ve görüntülü çarpma uyarısı verilirken, trafikte öndeki araç hareket ettiğinde ise sesli ve görüntülü uyarı yapıldığı kaydediliyor.

Şirketin geliştirdiği Şerit Değiştirme Uyarı Sistemi'nde de (LDWS) trafikte seyir halindeyken şerit değiştirildiğinde uyarı verildiği, Yorgunluk Uyarısı (FA) sisteminde ise kullanıcıya yorgunluk uyarısı bildirisi yapıldığı bildirildi.